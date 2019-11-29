Общество
Национальная служба новостейВ закон о домашнем насилии внесли понятие «примирение»
В финальной версии закона о профилактике домашнего насилия появился пункт, обязывающий профильные некоммерческие и общественные организации помогать жертве и агрессору достичь примирения, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником. Также они должны выяснять и устранять причины насилия, проводя индивидуальную работу с нарушителями.РБКвчера в 22:00
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