Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ закон о домашнем насилии внесли понятие «примирение»

В финальной версии закона о профилактике домашнего насилия появился пункт, обязывающий профильные некоммерческие и общественные организации помогать жертве и агрессору достичь примирения, сообщает РБК.
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с чего всё началось

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником. Также они должны выяснять и устранять причины насилия, проводя индивидуальную работу с нарушителями.
РБКвчера в 22:00

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Стали известны детали финальной версии закона о домашнем насилии

Lenta.ru01:43

В законопроект о домашнем насилии добавили обязанность НКО по примирению

Коммерсантъ01:31

В России хотят разрешить НКО вмешиваться в семейные конфликты

REGNUMвчера в 22:48

В финальной версии законопроекта о домашнем насилии появилось понятие «примирение»

Эхо Москвы03:01

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Фонтанка.Рувчера в 23:41

РБК: в финальной версии закона о домашнем насилии будет положение о примирении

Новая газета01:19

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

РБКвчера в 22:00
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Газета.Ru вчера в 18:42
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РБК 03:29
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Известия 04:27
Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:10
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Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Lenta.ru 03:01
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
Футбол

«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» на своем официальном сайте выступил с обращением с болельщикам.
Спорт-Экспресс 03:58
Общество

Маркировка духов и шин станет обязательной

Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Российская газета вчера в 16:01
Музыка

The Pussycat Dolls воссоединятся спустя 10 лет

После чего Шерзингер попыталась сохранить группу в новом составе, однако в декабре 2010 года и сама решила уйти.
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Автоспорт

Сироткин может заменить Рассела на «Гран-при Абу-Даби»

Российский гонщик Сергей Сироткин может заменить Джорджа Рассела в составе «Уильямса» после первой практики на «Гран-при Абу-Даби», утверждает Autosport.
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РИА Новости вчера в 09:46
Политика

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Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
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Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

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В феврале этого года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год.
Новые Известия вчера в 01:13
Общество

Суд в Лондоне разрешил «Восточному» судиться с Калви в России

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщил РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября.
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Знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор намерен провести бой с американцем Дональдом Серроне. Об этом сообщает телеканал ESPN.
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Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

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Суд заочно арестовал раввина по делу о «библиотеке Шнеерсона»

Тверской суд Москвы заочно арестовал раввина Шалома Дов-Бер Левина, директора и куратора Центральной исследовательской библиотеки им. Хабада-Любавича.
РЕН ТВ вчера в 13:07
Происшествия

Власти Москвы охарактеризовали семью погибшей второклассницы

Восьмилетняя девочка свела счеты с жизнью после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной — он присылал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же.
Московский Комсомолец 03:57
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Ангела Меркель упала на сцене во время выступления в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
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Происшествия

В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей

Следователи в Новосибирске после появления сообщений об избиении школьников возбудили уголовное дело о вымогательстве в отношении двух 16-летних подростков, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
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Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
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Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК вчера в 18:34
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
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