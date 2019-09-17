Экономика

РосбалтРосбалтВ законопроекте о защите инвестиций в РФ нашли коррупционные риски

Источник сообщил агентству, что бизнес согласен с некоторыми замечаниями Козака, в том числе насчет расширения стабилизационной оговорки. Напомним также, что в августе Минэкономразвития (МЭР) РФ предложило дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста в России.
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с чего всё началось

Козак заявил о коррупционных рисках законопроекта для «списка Белоусова»

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, направил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, рассказали РБК два источника, знакомые с их содержанием.
РБК02:16

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Козак заявил о коррупционных рисках законопроекта для «списка Белоусова»

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РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о защите и поощрении капиталовложений

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Дмитрий Козак
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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