Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, направил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, рассказали РБК два источника, знакомые с их содержанием.

с чего всё началось

Источник сообщил агентству, что бизнес согласен с некоторыми замечаниями Козака, в том числе насчет расширения стабилизационной оговорки. Напомним также, что в августе Минэкономразвития (МЭР) РФ предложило дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста в России.

В законопроекте о защите инвестиций в РФ нашли коррупционные риски

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