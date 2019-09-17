Экономика
РосбалтВ законопроекте о защите инвестиций в РФ нашли коррупционные риски
Источник сообщил агентству, что бизнес согласен с некоторыми замечаниями Козака, в том числе насчет расширения стабилизационной оговорки. Напомним также, что в августе Минэкономразвития (МЭР) РФ предложило дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста в России.
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Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, направил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, рассказали РБК два источника, знакомые с их содержанием.РБК02:16
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В «законе Белоусова» о поощрении инвестиций нашли коррупционную составляющую
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:40, Вашингтон
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