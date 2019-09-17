Экономика

ВедомостиВедомостиРБК узнал о замечаниях Козака к законопроекту о защите инвестиций

Вице-премьер Дмитрий Козак направил вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову замечания по законопроекту о защите и поощрении инвестиций («капиталовложений»). Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с их содержанием.
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с чего всё началось

Козак заявил о коррупционных рисках законопроекта для «списка Белоусова»

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, направил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, рассказали РБК два источника, знакомые с их содержанием.
РБК02:16

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Козак заявил о коррупционных рисках законопроекта для «списка Белоусова»

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РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о о защите и поощрении капиталовложений

Коммерсантъ04:06

РБК узнал о замечаниях Козака к законопроекту о защите инвестиций

Ведомости05:52

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Риск бюрократии и коррупции. Дмитрий Козак раскритиковал законопроект о защите и поощрении капиталовложений

BFM.ru07:03

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ИА REX08:00
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