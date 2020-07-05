Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.

В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков

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