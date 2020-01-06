Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ здании Центробанка в Москве произошел взрыв

В здании Центробанка в Москве прогремел взрыв. Как передает РЕН, взорвался газовый баллон.
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Взрыв газа прогремел в здании Центробанка

Газовый баллон взорвался в здании Центробанка в Москве.
РЕН ТВ03:35

Подробнее о событии

ЦБ опроверг сообщения о взрыве газового баллона в своем здании

РИА Новости04:49

Банк России опроверг данные о взрыве в офисе на Неглинной

Москва 2404:28

ЦБ опроверг информацию о взрыве баллона при ремонте в офисе на Неглинной

Интерфакс05:28

Центробанк опроверг информацию о взрыве газового баллона в учреждении

Вечерняя Москва04:06

Банк России опроверг информацию о взрыве газового баллона в центральном офисе на ул. Неглинная

Агентство Москва04:01

ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании

РБК04:18

При взрыве газа в здании Центробанка пострадал один человек

РЕН ТВ03:37
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

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Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
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Происшествия

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти

Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
РБК 10:01
Политика

В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
РИА Новости 04:36
Армия и оружие

Путин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в XXI веке должна сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав.
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Армия и оружие

Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом

Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Ведомости 07:44
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости 09:55
Армия и оружие

«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ

В польском СМИ военной тематики Defence24 вышел материал, посвящённый планируемым в 2020 году поставкам в ВС РФ новейших средств бронетехники.
Военное обозрение 00:44
Происшествия

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Интерфакс 03:21
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ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина

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Отряд кораблей в составе сторожевика «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий» вышел в дальний поход 1 октября 2019 года из Балтийска.
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Транспорт

В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
РБК 05:17
Армия и оружие

В КСИРе назвали цель ракетного удара Ирана по военной базе США в Ираке

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Экономика

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
РБК 08:21
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Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
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В России введены новые налоговые льготы для физлиц

С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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Гаджеты

Android 10 принес смартфонам Xiaomi и Redmi новые функции

Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
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Технологии

Apple сообщила о сканировании всех фотографий в iCloud

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Экипаж Дмитрия Сотникова победил на пятом этапе ралли «Дакар»

Экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил в зачете грузовиков на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии.
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Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

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Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли

Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.
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Определили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России

Стали известны самые популярные в России легковушки с автоматической трансмиссией.
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В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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MSI выходит на рынок универсальных СЖО

Компания MSI представила свои первые системы жидкостного охлаждения (СЖО): универсальные решения MAG Core Liquid 240R и MAG Core Liquid 360R дебютировали в ходе выставки электроники CES 2020.
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Биатлон

Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии

РИА Новости 09:50
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