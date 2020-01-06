Газовый баллон взорвался в здании Центробанка в Москве.

с чего всё началось

В здании Центробанка в Москве прогремел взрыв. Как передает РЕН, взорвался газовый баллон.

В здании Центробанка в Москве произошел взрыв

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