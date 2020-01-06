Происшествия
Московский КомсомолецВ здании Центробанка в Москве произошел взрыв
В здании Центробанка в Москве прогремел взрыв. Как передает РЕН, взорвался газовый баллон.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Газовый баллон взорвался в здании Центробанка в Москве.РЕН ТВ03:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Происшествия
В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
Теннис
Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Футбол
Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Энергетика
Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти
Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
Армия и оружие
Путин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в XXI веке должна сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав.
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Армия и оружие
«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ
В польском СМИ военной тематики Defence24 вышел материал, посвящённый планируемым в 2020 году поставкам в ВС РФ новейших средств бронетехники.
Футбол
ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина
Армия и оружие
Моряки-балтийцы заступили на антипиратскую вахту в Аденском заливе
Отряд кораблей в составе сторожевика «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий» вышел в дальний поход 1 октября 2019 года из Балтийска.
Транспорт
В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
Гаджеты
Android 10 принес смартфонам Xiaomi и Redmi новые функции
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Технологии
Apple сообщила о сканировании всех фотографий в iCloud
Автоспорт
Экипаж Дмитрия Сотникова победил на пятом этапе ралли «Дакар»
Экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил в зачете грузовиков на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии.
Происшествия
Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли
Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.
Авто
Определили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России
Стали известны самые популярные в России легковушки с автоматической трансмиссией.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Гаджеты
MSI выходит на рынок универсальных СЖО
Компания MSI представила свои первые системы жидкостного охлаждения (СЖО): универсальные решения MAG Core Liquid 240R и MAG Core Liquid 360R дебютировали в ходе выставки электроники CES 2020.