Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ здании МИД России произошел пожар

В Москве произошел пожар в здании российского МИДа на Смоленской площади. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.
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Короткое замыкание без возгорания произошло в здании МИД в центре Москвы

Агентство Москва16:40

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В результате задымления в здании МИД есть пострадавший

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Вечерняя Москва17:55

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Интерфакс16:54

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РИА Новости16:41

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ТАСС17:04
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