Происшествия
Газета.RuВ здании МИД России произошел пожар
В Москве произошел пожар в здании российского МИДа на Смоленской площади. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.
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Транспорт
Стали известны детали новых поправок в ПДД в России
В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
Lenta.ru 02:42
Авто
Subaru Impreza обновили и сделали технологичнее
Хэтчбеку досталось больше - он получил обновленные задние фонари.
SpeedMe 03 октября в 23:31
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
RT на русском 03 октября в 04:18
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Коламбус», Малкин получил травму
«Питтсбург Пингвинз» на своем льду принимал «Коламбус Блю Джэкетс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sportbox.RU 21:31
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Наука
Сырые овощи могут нанести вред кишечнику
Ученые, комментируя результаты своего исследования, объяснили, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, тогда как термически обработанные, наоборот, действуют на микробиом благотворно.
Вечерний курьер 09:55
Спорт
Президент назвал брянского прыгуна в высоту Илью Иванюка героем
Брянские новости 03:03
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета 00:50
Политика
Трамп: Я не хотел звонить Зеленскому
Трамп пояснил, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики США Рика Перри.
REGNUM 20:41
Авто
Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа
На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Автоновости дня 03 октября в 08:16
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК 14:49
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Российская певица Алла Пугачева была замечена вместе с младшими детьми Лизой и Гарри в планетарии Москвы.
Народные новости 08:53
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 03 октября в 07:49
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru вчера в 10:59
Армия и оружие
ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793
ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 17:48
Волейбол
Российские волейболисты потерпели первое поражение на Кубке мира
Sport24.ru вчера в 03:29
Экономика
Минфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов
Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.
Газета.Ru 08:52
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Армия и оружие
В Китае оценили преимущества танка Т-14 Армата
Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
Красная весна 19:17
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45