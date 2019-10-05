Происшествия

РБКРБКВ здании МИД произошло задымление

В здании МИД России на Смоленской площади произошло задымление. Об этом говорится в официальном Twitter ведомства. «В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление», — сообщается в твите.
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МИД поблагодарил спасателей за оперативную работу при задымлении в здании

Вечерняя Москвавчера в 17:55

Короткое замыкание без возгорания произошло в здании МИД в центре Москвы

Агентство Москвавчера в 16:40

Задымление в здании МИД локализовали

РИА Новостивчера в 16:41

МИД поблагодарил МЧС за оперативное реагирование на ситуацию с задымлением

ТАССвчера в 17:04

Возгорание в здании МИД локализовано

Интерфаксвчера в 16:54

МИД РФ поблагодарило МЧС за оперативное реагирование на вызов

Москва 24вчера в 17:34

В результате задымления в здании МИД есть пострадавший

РЕН ТВвчера в 15:41
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Хоккей

ФХР сообщила о смерти хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна

РБК вчера в 19:53
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия

Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича

В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс вчера в 11:30
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 04 октября в 02:47
Политика

Сатановский рассказал о правильном ответе на наглость США

Политолог Евгений Сатановский отреагировал на сделанное в США заявление по поводу того, что американский Национальный центр контрразведки и безопасности (НЦКБ) приступит к сбору сведений о возможных «вмешательствах» России в президентские выборы-2020.
Политическая Экспертиза 04 октября в 10:57
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге в Москве

ТАСС 01:33
Политика

Песков прокомментировал падение доходов среднего класса

Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
АМИТЕЛ 04 октября в 08:10
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о своих похоронах

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как видит свои похороны в будущем. Об этом она заявила в эфире Первого канала.
ТК Звезда вчера в 17:29
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Общество

Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что возможное сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян.
RT на русском вчера в 13:23
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
Политика

Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире

Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".
РИА Новости вчера в 22:44
Политика

Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»

При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Футбол

«Зенит» сыграет с «Уралом» в белой форме

В матче 12-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит» гости сыграют в белой форме. Об этом сообщает официальный Twitter «Зенита».
Спорт-Экспресс 01:23
Экономика

«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов

Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).
RT на русском 03 октября в 01:57
Политика

Сотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
REGNUM вчера в 19:32
Общество

Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»

Московский Комсомолец 04 октября в 07:24
Единоборства

Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC

Российская газета 01:53
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия вчера в 06:04
Космос

Во льдах Энцелада найдена органика

Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета 03 октября в 14:36
Культура

Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

News.ru 02 октября в 23:12
Наука

Составлен список безопасных стран в случае глобальной катастрофы

Телеканал 360° вчера в 22:39
Общество

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

ТАСС 03 октября в 01:15
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 04 октября в 02:45
Шоу-бизнес

Варшавер объяснил Поргиной, почему перенесен вечер памяти Караченцова

Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснил актрисе Людмиле Поргиной, почему вечер памяти ее супруга Николая Караченцова перенесен с 21 октября 2019 года на 27 января 2020 года.
Телепрограмма 01:49
Здоровье

Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США

Южный Федеральный вчера в 05:50
Армия и оружие

В ДНР сообщили о пожаре после обстрела со стороны ВСУ

В селе Коминтерново загорелся дом из-за обстрела со стороны украинских силовиков.
Московский Комсомолец вчера в 15:09
Кино

Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками

Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Автоспорт

FIA утвердила календарь «Формулы-1» на сезон-2020

Ранее предварительный календарь "Формулы-1" было опубликован на сайте "Королевских гонок" В календаре сезона-2020, утвержденным FIA, Гран-при России в Сочи значится 17-м этапом чемпионата и стоит между Гран-при Сингапура (20 сентября) и Гран-при Японии (11 октября).
РИА Новости вчера в 07:02
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