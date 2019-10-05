Происшествия
РБКВ здании МИД произошло задымление
В здании МИД России на Смоленской площади произошло задымление. Об этом говорится в официальном Twitter ведомства. «В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление», — сообщается в твите.
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Короткое замыкание без возгорания произошло в здании МИД в центре Москвы
Агентство Москвавчера в 16:40
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Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04 октября в 01:58
Наука
Филаменты помогут классифицировать темную материю
Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 04 октября в 08:45
Хоккей
Пять очков Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»
Встреча завершилась со счетом 1:4. В составе гостей тремя передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич.
РБК 00:40
Волейбол
Российские волейболисты победили Египет на Кубке мира
Сборная России по волейболу победила команду Египта со счетом 3:1 на Кубке мира по волейболу.
РЕН ТВ 00:20
Кино
Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»
Inc-news.ru 03 октября в 14:26
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия
В Британии назревает скандал после ДТП с участием жены дипломата США
Произошедшее в Британии ДТП, в котором участвовала жена американского дипломата, повлекшее смерть молодого человека, может стать причиной конфликта между страной и США.
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
В Польше решили отказаться от российского газа в 2022 году
Представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о решении страны отказаться от импорта газа из России.
Комсомольская правда 04 октября в 05:56
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о проверках питания в школах и детсадах Татарстана.
RT на русском 00:27
Политика
Россия и Япония обсудили сотрудничество в космической сфере
Стороны согласились с «необходимостью продвигать новый пакет, в том числе договорных отношений, сотрудничества в космической сфере».
Взгляд.ру 00:28
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru вчера в 11:36
Происшествия
Возле Крымского моста нашли три авиабомбы времен ВОВ
В пресс-службе ГУ МС по Крыму сообщили, что в районе Керченского моста нашли три авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Московский Комсомолец 04 октября в 01:48
Политика
Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве
Вести.Ru вчера в 21:01
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru вчера в 21:06
Единоборства
Ограбление в Калифорнии. Судьи решили, что Корешков проиграл Ларкину
Ларкин выиграл всего один раунд. Судьи отдали ему еще один, но если бы американцем был Корешков, решение наверняка было бы противоположным.
Спорт-Экспресс вчера в 02:45
Политика
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Политика
Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Футбол
Клопп назвал виновника ссоры между игроками «Ливерпуля» и «Лестера»
Матч ТВ вчера в 20:37
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04 октября в 10:34
Общество
Москвичей 6 октября ожидает дождь со снегом
Синоптики пообещали москвичам утром 6 октября дождь со снегом, пишет сайт Гидрометцентра.
Известия вчера в 23:53
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после комментариев Путина
Вечерние Ведомости 04 октября в 01:40
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru вчера в 14:29
Армия и оружие
Турция усилила войска на границе с Сирией
Интерфакс вчера в 20:50
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии
Микроавтобус Toyota опрокинулся, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге «Лена» в Якутии, пострадали шесть человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД.
РБК вчера в 23:49
Общество
Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст
Росбалт вчера в 18:29
Наука
Пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье
Ученые выяснили, что пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье.
OAnews вчера в 04:00