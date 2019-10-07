Происшествия

РБКРБКВ здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики. Полицейского успели передать медикам, однако он скончался в автомобиле скорой помощи.
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с чего всё началось

В Казани комиссия МВД разбирается в смерти полицейского – его тело обнаружили в тире

Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.
БИЗНЕС Onlineвчера в 11:23

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В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

РБКвчера в 12:44

Суицид – не единственная версия гибели полицейского в здании МВД РТ – СМИ

Казанский репортер03:26

Роковая пуля в тире МВД: что стоит за гибелью капитана полиции

БИЗНЕС Online01:09

Полицейский покончил с собой в здании МВД в Казани

ТАССвчера в 12:57

Версия смерти полицейского в Казани: пуля могла попасть в голову рикошетом

ProKazan.ru06:52

Офицер полиции покончил с собой в здании МВД Татарстана

Интерфаксвчера в 12:32

В Казани во время стрельб в тире погиб полицейский

Kazanfirst.ruвчера в 12:28
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Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Газета.Ru 08:39
Политика

Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Общество

Бари Алибасов проиграл суд против «Крота»

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.
BFM.ru 12:03
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика

Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru 09:27
Наука

Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету

28-летний мужчина смог ходить благодаря новой модели экзоскелета.
Известия 09:39
Авто

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic

Tvoe-avto.com вчера в 01:34
Происшествия

Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Вести.Ru 09:23
Авто

Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace

Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.
SpeedMe 00:37
Происшествия

Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Армия и оружие

Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии

В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства.
Военное обозрение вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

РИА Новости 06:56
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Политика

Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Life.ru вчера в 23:58
Энергетика

Белоруссия может снизить закупки российского газа

Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Известия 07:46
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Lenta.ru 10:31
Экономика

В мэрии Екатеринбурга отреагировали на критику налога на недвижимость

Напомним, ранее в гордуме Екатеринбурга раскритиковали новые ставки налога на недвижимость, которые введут с 1 января 2020 года.
REGNUM 05:23
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика

Полиция считает, что не допустила беспорядков на митингах в Москве

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко заявил на заседании Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, что благодаря четким и тактическим грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии не было допущено массовых беспорядков на митингах в Москве.
Московский Комсомолец 10:23
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель

В модельной линейке LADA новинка займет нишу ниже «Ларгуса» и встанет в один ряд с аналогичными коммерческими моделями, выпускаемыми дочерним предприятием «АвтоВАЗа» — «ВИС-Авто».
Автоновости дня 02:06
Армия и оружие

США готовят крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу

News.ru вчера в 09:40
Игры

Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года

Интерфакс 11:49
Общество

В Совфеде объяснили проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещённую в РФ информацию.
RT на русском 11:13
Общество

В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

РИА Новости 04:26
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
RT на русском 11:46
Космос

Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П», которая будет способна выводить на орбиту корабль «Орел», завершится к концу 2019 года.
Политика Сегодня вчера в 18:55
Экономика

Росфинмониторинг предупредил россиян о псевдоброкерах

Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках.
Ведомости 11:05
Авто

АвтоВАЗ скоро прекратит производство Lada Vesta с АМТ

Сайту «ЛадаОнлайн» сообщили, что «АвтоВАЗ» в скором времени прекратит выпуск Lada Vesta с АМТ.
SpeedMe вчера в 03:48
Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убивали отца

Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
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