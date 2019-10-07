Происшествия

РБКРБКВ здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики. Полицейского успели передать медикам, однако он скончался в автомобиле скорой помощи.
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с чего всё началось

В Казани комиссия МВД разбирается в смерти полицейского – его тело обнаружили в тире

Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.
БИЗНЕС Onlineвчера в 11:23

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Роковая пуля в тире МВД: что стоит за гибелью капитана полиции

БИЗНЕС Online01:09

В казанском тире МВД погиб полицейский

Казанский репортервчера в 13:11

В МВД по РТ выясняют обстоятельства гибели полицейского в одном из зданий ведомства

Татар-информвчера в 11:31

В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

РБКвчера в 12:44

Офицер полиции покончил с собой в здании МВД Татарстана

Интерфаксвчера в 12:32

В Казани во время стрельб в тире погиб полицейский

Kazanfirst.ruвчера в 12:28

Полицейский покончил с собой в здании МВД в Казани

ТАССвчера в 12:57
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Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» в овертайме

Мойка78 вчера в 15:33
Футбол

Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»

Московский Комсомолец вчера в 08:21
Происшествия

В Челябинске задержан напавший на женщину в лифте

Урал-пресс-информ 00:59
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Игры

Isles of Adalar – Дебютный трейлер геймплея фентези-RPG с открытым миром

Похоже на Skyrim Peakway Software анонсировала ролевую игру Isles of Adalar, предназначенную для прохождения в одиночку или в кооперативе.
Srnsk вчера в 02:12
Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Футбол

Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

News.ru вчера в 12:16
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

Piter.tv 01:19
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс 01:30
Политика

Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.
Телеканал 360° вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru вчера в 08:42
Политика

Кремль начал поиск кандидатов в депутаты для следующего состава Госдумы

Администрация президента приступила к поиску людей, которые могли бы стать кандидатами в депутаты Госдумы следующего созыва.
РБК 00:00
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс 06 октября в 05:48
Хоккей

«Рейнджерс» обменяли Наместникова в «Оттаву»

В текущей «регулярке» россиянин сыграл 2 игры за «Рейнджерс» при общем показателе «-2». Эберт провёл сезон-2018/19 в шведском клубе «Эребру», где набрал 33 (11+22) очка в 49 играх.
Чемпионат вчера в 21:25
Политика

Хантсман указал на необходимость развития диалога США с Россией

Хантсман указал на необходимость развития диалога США с Россией.
ФАН 01:17
Шоу-бизнес

Умерла боровшаяся с раком участница КВН Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.
РЕН ТВ вчера в 08:43
Авто

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic

Российские пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic.
UfaTime.ru вчера в 16:50
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Культура

Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос

Lenta.ru 06 октября в 17:02
Единоборства

Боец ММА скончался после турнира в Грозном

Боец ММА из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался спустя несколько дней после участия в турнире в Грозном.
Российская газета 00:57
Происшествия

В Набережных Челнах женщина убила двухлетнего сына

В одном из домов Набережных Челнов женщина нанесла смертельные ножевые ранения своему двухлетнему сыну и серьезно поранила семилетнего ребенка.
Discover24 вчера в 02:58
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Общество

В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском вчера в 08:03
Армия и оружие

Переговоры Трампа и Эрдогана привели к выводу войск США из Сирии

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Эрдогана 6 октября привели к незамедлительному приказу о выводе американских войск из зоны операции Анкары на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал NBC.
РЕН ТВ 00:45
Здоровье

Кубанский онколог провел первую операцию девочке с «маской Бэтмена»

КП - Кубань вчера в 12:05
Армия и оружие

Главком ВКС дал указание убрать цветы и картины из кабинетов командиров

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин дал устное указание командирам соединений, воинских частей и подразделений убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари.
РБК вчера в 22:00
Футбол

Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 06 октября в 00:31
Футбол

Жоау Мариу назвал цель своего перехода в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился эмоциями от возвращения в сборную Португалии.
Sport24.ru вчера в 23:56
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Известия вчера в 04:58
Главное