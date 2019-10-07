Происшествия
РБКВ здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики. Полицейского успели передать медикам, однако он скончался в автомобиле скорой помощи.
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с чего всё началось
Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.БИЗНЕС Onlineвчера в 11:23
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В МВД по РТ выясняют обстоятельства гибели полицейского в одном из зданий ведомства
Татар-информвчера в 11:31
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