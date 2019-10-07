Происшествия

РБКРБКВ здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики. Полицейского успели передать медикам, однако он скончался в автомобиле скорой помощи.
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с чего всё началось

В Казани комиссия МВД разбирается в смерти полицейского – его тело обнаружили в тире

Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.
БИЗНЕС Online11:23

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В казанском тире МВД погиб полицейский

Казанский репортер13:11

Полицейский покончил с собой в здании МВД в Казани

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В Казани комиссия МВД разбирается в смерти полицейского – его тело обнаружили в тире

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В МВД по РТ выясняют обстоятельства гибели полицейского в одном из зданий ведомства

Татар-информ11:31

В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

РБК12:44
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