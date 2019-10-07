Происшествия

РБКРБКВ здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики. Полицейского успели передать медикам, однако он скончался в автомобиле скорой помощи.
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с чего всё началось

В Казани комиссия МВД разбирается в смерти полицейского – его тело обнаружили в тире

Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.
БИЗНЕС Online11:23

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В казанском тире МВД погиб полицейский

Казанский репортер13:11

Полицейский покончил с собой в здании МВД в Казани

ТАСС12:57

В МВД по РТ выясняют обстоятельства гибели полицейского в одном из зданий ведомства

Татар-информ11:31

В Казани во время стрельб в тире погиб полицейский

Kazanfirst.ru12:28

В Казани во время учебных стрельб погиб капитан полиции

КП - Казань12:00

В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

РБК12:44

В Казани комиссия МВД разбирается в смерти полицейского – его тело обнаружили в тире

БИЗНЕС Online11:23
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В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана

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Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
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Политика

Путин заявил, что не интересуется положением Зеленского

Президент России Владимир Путин заявил, что его не интересует положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский.
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Киевский суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского

Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.
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В МЧС рассказали о способах остановить агрессивную собаку

Политическая Экспертиза 04 октября в 22:17
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Экономика

В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Происшествия

Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске

Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения маршрутного такси «Газель», грузовика Freightliner и Mercedes Gelandewagen.
BFM.ru 14:00
Политика

Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»

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Появился трейлер российского фильма «Спутник»

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Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
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Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации, передает «РИА Новости».
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Боец MMA Нурматов скончался после поединка в Грозном

Боец из Узбекистана Бекзод Нурматов умер сразу после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире ACA-100.
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Вачовски снимет сразу две «Матрицы»

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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Общество

Расшифровано проклятие возрастом 1500 лет

Российская газета 08:32
Армия и оружие

Турция нанесла удар по курдским формированиям в Сирии

Газета.Ru 15:43
Футбол

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Общество

Объявлены нобелевские лауреаты 2019 года по медицине

В Каролинском институте в Стокгольме назвали имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии.
RT на русском 15:48
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Харитонов — о Тактарове: проснулся с перепоя и начал вызовы кидать

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Трамп обвинил Пелоси в госизмене и предложил объявить ей импичмент

Президент США Дональд Трамп предложил начать процедуру импичмента в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее объявила о начале этой процедуры в отношении него самого.
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Общество

Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
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Xiaomi Mi Band 5 получит NFC модуль

ИнфоСМИ вчера в 04:25
Кино

В столице завершен Comic Con Russia 2019

Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
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Это’О поделился мнением о Гвардиоле

Камерунец объявил о завершении карьеры в 2019 году. С 2008 по 2009 год Это'О работал под руководством Гвардиолы в «Барселоне».
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Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК вчера в 12:56
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
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