Происшествия
РБКВ здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики. Полицейского успели передать медикам, однако он скончался в автомобиле скорой помощи.
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с чего всё началось
Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.БИЗНЕС Online11:23
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Здоровье
Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»
Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
FreeNews-Volga 05:02
Кино
Опубликован первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде
Первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети. Он был размещен в официальном Twitter-аккаунте киновселенной.
Вечерняя Москва вчера в 15:41
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Футбол
Силвиньо уволили с поста наставника «Лиона»
Во французском «Лионе», который является соперником российского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, уволили главного тренера Силвиньо.
ProstoProSport 15:54
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Армия и оружие
Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии.
Капитал страны 09:57
Происшествия
В Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы ночью перекроют движение
Движение транспорта перекроют в ночь на 8 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве в сторону улицы Алабяна для проведения ремонтных работ, в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
ТАСС 12:44
Армия и оружие
Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Газета.Ru 17:56
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс 08:34
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Российская газета 05:59
Происшествия
Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя
По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия.
РБК 16:53
Здоровье
Пензенский губернатор объявил выговор министру здравоохранения
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил выговор министру здравоохранения региона Александру Никишину за неисполнение поручения о личном участии во встречах главных врачей больниц с населением.
PenzaNews 05:40
Авто
В РСА оценили зависимость цены ОСАГО от наличия «жучков»
Ранее 7 октября стало известно, что одним из критериев при установке страховыми компаниями тарифа ОСАГО будет наличие или отсутствие элементов «умного» страхования — телематического датчика.
Известия 09:44
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости 15:45
Здоровье
Сахалинцам предлагают проверить свои легкие
Больше 1700 сахалинцев прошли обследование лёгких методом низкодозовой томографии. Подозрения на онкологию выявлены у 47 пациентов.
Сахалин.Инфо 02:23
Шоу-бизнес
Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины
Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.
РБК 17:45
Кино
«Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар»
Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.
РИА Новости 15:43
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
Ведомости 07:37
Здоровье
Количество операций по трансплантации органов увеличилось в России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в стране увеличилось число операций по трансплантации органов более чем в три раза за последние годы.
iReactor 05:48
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Политика
Вашингтон вводит санкции против 28 китайских компаний
В министерстве торговли США приняли решение внести в санкционный список 28 компаний из Китая из-за ситуации с уйгурами в КНР.
Московский Комсомолец 17:18
Общество
Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги
В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:06
Политика
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Политика
Путин повысил зарплаты президенту и премьеру
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.
RT на русском 11:14
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49