Происшествия

РБКРБКВ здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики. Полицейского успели передать медикам, однако он скончался в автомобиле скорой помощи.
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с чего всё началось

В Казани комиссия МВД разбирается в смерти полицейского – его тело обнаружили в тире

Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.
БИЗНЕС Online11:23

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В казанском тире МВД погиб полицейский

Казанский репортер13:11

Полицейский покончил с собой в здании МВД в Казани

ТАСС12:57

В МВД по РТ выясняют обстоятельства гибели полицейского в одном из зданий ведомства

Татар-информ11:31

В Казани во время стрельб в тире погиб полицейский

Kazanfirst.ru12:28

В Казани во время учебных стрельб погиб капитан полиции

КП - Казань12:00

В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

РБК12:44

В Казани комиссия МВД разбирается в смерти полицейского – его тело обнаружили в тире

БИЗНЕС Online11:23
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Здоровье

Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»

Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
FreeNews-Volga 05:02
Кино

Опубликован первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде

Первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети. Он был размещен в официальном Twitter-аккаунте киновселенной.
Вечерняя Москва вчера в 15:41
Экономика

В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Футбол

Силвиньо уволили с поста наставника «Лиона»

Во французском «Лионе», который является соперником российского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, уволили главного тренера Силвиньо.
ProstoProSport 15:54
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Армия и оружие

Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии.
Капитал страны 09:57
Происшествия

В Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы ночью перекроют движение

Движение транспорта перекроют в ночь на 8 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве в сторону улицы Алабяна для проведения ремонтных работ, в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
ТАСС 12:44
Армия и оружие

Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Газета.Ru 17:56
Гаджеты

Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс 08:34
Происшествия

Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны

Российская газета 05:59
Происшествия

Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя

По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия.
РБК 16:53
Здоровье

Пензенский губернатор объявил выговор министру здравоохранения

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил выговор министру здравоохранения региона Александру Никишину за неисполнение поручения о личном участии во встречах главных врачей больниц с населением.
PenzaNews 05:40
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

REGNUM 06:18
Авто

В РСА оценили зависимость цены ОСАГО от наличия «жучков»

Ранее 7 октября стало известно, что одним из критериев при установке страховыми компаниями тарифа ОСАГО будет наличие или отсутствие элементов «умного» страхования — телематического датчика.
Известия 09:44
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости 15:45
Здоровье

Сахалинцам предлагают проверить свои легкие

Больше 1700 сахалинцев прошли обследование лёгких методом низкодозовой томографии. Подозрения на онкологию выявлены у 47 пациентов.
Сахалин.Инфо 02:23
Здоровье

Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета

РИА Новости 02:24
Шоу-бизнес

Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины

Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.
РБК 17:45
Кино

«Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар»

Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.
РИА Новости 15:43
Происшествия

Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка

В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
Ведомости 07:37
Здоровье

Количество операций по трансплантации органов увеличилось в России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в стране увеличилось число операций по трансплантации органов более чем в три раза за последние годы.
iReactor 05:48
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости 06:05
Политика

Вашингтон вводит санкции против 28 китайских компаний

В министерстве торговли США приняли решение внести в санкционный список 28 компаний из Китая из-за ситуации с уйгурами в КНР.
Московский Комсомолец 17:18
Общество

Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги

В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:06
Политика

Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского

Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Политика

Путин повысил зарплаты президенту и премьеру

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.
RT на русском 11:14
Общество

Расшифрован текст древнего проклятия из театра Ирода Великого

МИР 24 09:42
Общество

Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
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