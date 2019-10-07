Происшествия

РБКРБКВ здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики. Полицейского успели передать медикам, однако он скончался в автомобиле скорой помощи.
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с чего всё началось

В Казани комиссия МВД разбирается в смерти полицейского – его тело обнаружили в тире

Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.
БИЗНЕС Online11:23

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В казанском тире МВД погиб полицейский

Казанский репортер13:11

Полицейский покончил с собой в здании МВД в Казани

ТАСС12:57

В Казани комиссия МВД разбирается в смерти полицейского – его тело обнаружили в тире

БИЗНЕС Online11:23

В Казани во время стрельб в тире погиб полицейский

Kazanfirst.ru12:28

В Казани во время учебных стрельб погиб капитан полиции

КП - Казань12:00

В МВД по РТ выясняют обстоятельства гибели полицейского в одном из зданий ведомства

Татар-информ11:31

В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

РБК12:44
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Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
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Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого

В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой.
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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На Запашного пожаловались в СК России

"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 12:54
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
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Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака

Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
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Политика

МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru 13:54
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Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в России

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Путин повысил зарплаты президенту и премьеру

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.
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Происшествия

Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске

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Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42
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В России иностранцам запретят торговать на рынке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в 2020 году.
Lenta.ru 05:15
Экономика

Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес

С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Армия и оружие

Шойгу созвонился с главой Пентагона

Газета.Ru 13:32
Экономика

Естественный прирост населения в России ожидается не ранее 2024 года

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы и проект федерального бюджета внесены на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации, передает ТАСС.
Регион online 05:29
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
Происшествия

На Украине умерли сиамские близнецы с одним туловищем

Рожденные неделю назад сиамские близнецы с одним туловищем и двумя головами скончались в областной детской клинической больнице в украинских Черновцах.
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Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу

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В Петербурге суд рассмотрит дело о разглашении гостайны

На обвиняемого завели уголовное дело. Санкт-Петербургский городской суд 7 октября зарегистрировал дело с грифом "Совершенно секретно".
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Общество

Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
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Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
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Общество

Экоактивисты провели акции в Берлине, Амстердаме и в городах Канады

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Политика

Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера»

6 октября киевская полиция сообщила, что на акцию протеста против подписания украинскими властями «формулы Штайнмайера» вышло порядка 10 тыс. человек.
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Единоборства

Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
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Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета

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В Арктике зафиксировали рекордный выброс метана

Рекордный выброс метана в атмосферу зафиксировали в акватории российской части Арктики, сообщили в понедельник, 7 октября, в Томском политехническом университете, ученые которого вместе с коллегами из ряда российских научных центров и вузов в настоящее время находятся в экспедиции в морях Восточной Арктики.
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Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Происшествия

Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского

Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
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