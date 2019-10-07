Происшествия
РБКВ здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики. Полицейского успели передать медикам, однако он скончался в автомобиле скорой помощи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если она сделает что-то «непозволительное».
Известия 13:10
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Российская газета 01:40
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 13:03
Транспорт
РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург
Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Интерфакс 09:08
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск
Боевики полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) заявили, что заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе, откуда 7 октября в соответствии с минскими договоренностями должны вывести украинские войска.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Здоровье
В РПЦ пояснили отношение к абортам
В Русской Православной Церкви (РПЦ) пояснили отношение к утверждениям протоиерея Димитрия (Смирнова), который подверг критике женщин, делающих аборт.
РЕН ТВ вчера в 15:51
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru 12:19
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру 09:41
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Политика
Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил, что Багдад разделяет точку зрения Москвы на ситуацию в районе Персидского залива и также призывает все стороны снизить степень напряжённости в регионе.
RT на русском 12:41
Авто
Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров
Самым популярным среди пенсионеров стало семейство отечественных автомобилей LADA Classic с результатом в 3,1%. Вторую строчку занял Ford Focus с 2,4%, тройку замкнула LADA Samara, на которой остановили выбор 2,2% опрошенных.
Автоновости дня 00:33
Происшествия
Бизнесмен Павел Фукс объявлен в розыск
Полиция Москвы объявила в розыск бизнесмена, владельца "Мосситигрупп" Павла Фукса в рамках дела о мошенничестве, передает ТАСС.
Инфорос 09:21
Космос
Дробление астероидов ядерными взрывами признано безопасным
Дробление астероида взрывом означает создание из одного большого тела множества мелких, летящих по разным траекториям.
Популярная механика 08:50
Происшествия
В тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение после пожара
В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение, которое было заблокировано из-за загоревшегося в нем автобуса.
РБК 09:03
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 05 октября в 09:09
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.
РБК 10:06
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры девятого поколения
Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
Ferra 09:00
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
РИА Новости 11:02
Хоккей
Овечкин пожелал Путину подольше занимать пост президента
Александр Овечкин, российский хоккеист, решил поздравить Владимира Путина, лидера РФ, с днем рождения, пожелав ему подольше быть президентом страны.
Discover24 06:19
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
StarHit.ru 07:11