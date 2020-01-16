В здании мирового суда в Кузбассе произошла стрельба, в результате которой умер судебный пристав и пострадала женщина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф.

с чего всё началось

В здании, в котором располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб.

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