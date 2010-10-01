Происшествия

REGNUMREGNUMВ Сибирском отделении РАН подтвердили обыски

Начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский подтвердил изданию «Коммерсантъ-Новосибирск», что силовые ведомства проводят обыски в новосибирском Академгородке.
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По информации собственных источников сайта Академ-Онлайн
 утром в понедельник следователи СКР и оперативники ФСБ нагрянули не только в офисы СО РАН, но и в квартиры некоторых сотрудников.
Бердск онлайнвчера в 22:07

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СК раскрыл детали уголовного дела управделами СО РАН

Тайга.инфо00:42

Обыски в СО РАН: возбуждено дело о приватизации коттеджа в Академгородке

Бердск онлайнвчера в 22:07

Следователи раскрыли подробности уголовного дела, из-за которого в СО РАН прошли обыски

НГС00:48

В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

ТАСС00:28

В СО РАН подтвердили обыски по делу о приватизации коттеджа в Академгородке

ГТРК Новосибирск00:34

Обыски в СО РАН: подробности от Следственного комитета

VN.RU01:32

Следователи выясняют, как служебный коттедж за 67 миллионов рублей, переписали на дочку академика СО РАН

КП - Новосибирск02:08
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Экономика

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году, следует из данных Центробанка — регулятор представил их на закрытой рабочей группе с участниками рынка в четверг, 14 ноября (РБК ознакомился с заключением ЦБ, его подлинность подтвердили три источника, близких к участникам заседания).
РБК 01:00
Происшествия

Состояние пострадавших при стрельбе в амурском колледже улучшилось

Российская газета вчера в 22:41
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 15 ноября в 21:54
Теннис

Циципас повторил достижение Налбандяна

Четвёртый год подряд у ATP Finals появляется победитель, ранее не выигрывавший эти соревнования: Энди Маррей (2016), Григор Димитров (2017), Александр Зверев (2018), Стефанос Циципас (2019).
Чемпионат 01:04
Армия и оружие

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Коммерсантъ вчера в 22:07
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Общество

Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России

Журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, считает, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.
Известия вчера в 17:30
Политика

Россия поставит Индии системы С-400 к 2025 году

ТАСС 01:21
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 16 ноября в 15:17
Экономика

Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Скидка на самолеты Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией "Иркут" (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд.
РБК 00:00
Политика

Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине

Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Известия вчера в 18:30
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

РБК 02:10
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Политика

«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов

С симпатией к господину Путину относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Газета.Ru 01:34
Киберспорт

Path of Exile выйдет на мобильных устройствах

3DNews 16 ноября в 07:15
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Политика

В Грузии протестующие пикетируют здание парламента

REGNUM вчера в 08:12
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

РИА Новости 00:51
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 16 ноября в 21:14
Гаджеты

В Европе сертифицировали три неизвестных смартфона Nokia

В Европе сертификацию прошли сразу три неизвестных смартфона, выпускаемых под брендом Nokia.
Актуальные Новости вчера в 17:11
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

REGNUM вчера в 09:51
Общество

«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов

Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.
Интерфакс 01:48
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля

Автоновости дня 15 ноября в 13:01
Шоу-бизнес

Константин Богомолов и Ксения Собчак после свадьбы живут отдельно

По данным некоторых источников, причиной раздельного проживания стал тот факт, что Богомолову не удается найти общий языку с матерью Собчак Людмилой Нарусовой.
Актуальные Новости 01:49
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко

По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
RuNews24.ru вчера в 02:20
Армия и оружие

Террористы ПНС Ливии захватили гражданский самолет в Мисурате

Тобрукское правительство Ливии потребовало вернуть лайнер. Об этом сообщил его пресс-секретарь Хатем Орейби.
Политика Сегодня вчера в 15:00
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Сибирское отделение Российской академии наук
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