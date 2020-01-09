Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиДве ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости. В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.
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«Зеленая зона» в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

iReactor16:35

СМИ: Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

RuNews24.ru17:58

Две ракеты упали в зеленой зоне Багдада

ТК Звезда17:26

Две ракеты разорвались накануне вечером «зеленой зоне» Багдада

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При падении двух ракет в зеленой зоне Багдада никто не пострадал

РИА Новости16:32

В «зелёной зоне» Багдада упали две ракеты

Life.ru16:03

В Багдаде правительственный квартал вновь подвергся ракетному обстрелу

Красная весна17:55
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Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
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Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex

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У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия

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По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
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