Армия и оружие
РИА НовостиДве ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости. В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.
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Гаджеты
Samsung презентовала неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Гаджеты
Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex
Как и ожидалось, в рамках выставки Consumer Electronic Show 2020 были представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Культура
«Фантастических тварей» Джоан Роулинг сравнят с реальными животными
Волшебным зверям из фильмов "Фантастические твари", снятых по сценариям Джоан Роулинг, посвятят новое телешоу, сообщает Variety.
Авто
У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия
Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
Происшествия
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
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В Южно-Сахалинске поздравили первых рожениц года
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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Политика
Зеленский проводит совещание по крушению украинского лайнера в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского лайнера Boeing 737 под Тегераном, передает ТАСС.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Происшествия
На Украине чиновницу ранили из арбалета
В Борисполе Киевской области чиновницу обстреляли из арбалета. Об этом 8 января рассказал в Facebook секретарь горсовета Ярослав Годунок.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Кино
Рецензия на фильм Роберта Эггерса «Маяк»: Двое на острове, не считая большого фаллического символа
В ролях: Уиллем Дефо, Роберт Паттинсон, Валерия Караман.В 2015 году Роберт Эггерс буквально ворвался в кинематограф со своим дебютным полнометражным фильмом "Ведьма".
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае
Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Экономика
«Роснефть» теряет запасы терпения
Компания просит ускорить выдачу льгот в рамках инвентаризации месторождений Как стало известно "Ъ", "Роснефть" может стать единственной компанией, претендующей на новые налоговые льготы в рамках процесса инвентаризации запасов нефтяных месторождений.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Армия и оружие
КСИР перебрасывает своих военных в провинцию Идлиб
Биатлон
Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе
Тренерский штаб сборной Франции по биатлону объявил состав команды на четвёртый этап Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января, сообщает SkiChrono.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.