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Газета.Ru
Газета.Ru

В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин

В женском марше в Минске участвуют 10 тыс. женщин.В источнике
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Интерфакс

На Женском марше в Минске начались точечные задержания

Интерфакс12:24
Фонтанка.Ру

Третья неделя протестов в Белоруссии завершается женским днем. ОМОН не пускает митингующих на площадь Независимости

Фонтанка.Ру11:16
РБК

Тысячи женщин вышли на акцию солидарности в Минске

РБК09:58
Коммерсантъ

Женщины идут протестным маршем по улицам Минска

Коммерсантъ10:36
Дождь

В Минске прошли задержания во время женского марша солидарности

Дождь10:31
Газета.Ru

В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин

Газета.Ru11:14
Эхо Москвы

Сотрудники силовых структур производят точечные задержания участников Женского марша солидарности в Минске

Эхо Москвы13:05

В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:28
11

В Сыктывкаре начался премьерный показ второй части фильма «Шугалей»

Продолжение кинокартины ожидают 97% пользователей, такие показатели можно найти не у каждого российского фильма. https: / / www.youtube.com / embed / FUfMjijjw1U На премьере в Сыктывкаре присутствовали члены съемочной группы, работавшие над созданием сиквела, в том числе исполнитель главной роли Кирилл Полухин.
Глас Народа11:35
3

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБК04:21
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Илон Маск планирует выпустить бюджетный электрокар

В ходе совещания с инвесторами и аналитиками Маск заявил, что Tesla не сможет преуспеть в своей миссии, если не сделает машины доступными, а слишком высокая стоимость электрокаров – одна из самых насущных и важных для него проблем.
Автоновости дня14:30
7

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомостивчера в 15:42
12

МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новости12:01
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