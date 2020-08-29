В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин
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В женском марше в Минске участвуют 10 тыс. женщин.В источнике
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