Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Самаре семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме

В Самаре в двухэтажном доме произошел взрыв газового оборудования. По предварительной информации ГУ МЧС по региону, в результате происшествия пострадали семь человек, в том числе трое детей.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

В Самаре выясняются обстоятельства обрушения стены жилого дома

Волжская коммуна12:48

Семь человек пострадали при взрыве газового котла в жилом доме в Самаре

КП - Самара12:02

В Самаре прогремел взрыв в жилом доме

РИА Новости11:49

Взрыва не было. Новые подробности ЧП в Самаре

ГТРК Самара12:34

В МЧС прокомментировали ЧП с обрушением стены на Арцыбушевской

63.ru12:04

В Самаре в частном доме взорвался газ

Территория.Самара12:38

Несущая стена жилого дома в Самаре обрушилась после взрыва газового котла

Интерфакс11:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Музыка

Группа Little Big представит Россию на «Евровидении»

62инфо 04:59
Общество

Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш

Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш.
Телеканал 360° вчера в 13:35
Политика

Турция гонит в сторону Греции 130 тысяч беженцев

REGNUM 12:44
Политика

Почему США раскачивают тему территориальной целостности России

Недавно в газете Washington Times отставной полковник Сухопутных войск США Уэс Мартин заявил, что Крым, Курильские острова и Калининградская область — это оккупированные или спорные территории.
Life.ru 12:03
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК 02:54
Происшествия

Самолет «Аэрофлота», летевший в Цюрих, вернулся в Шереметьево

Утром самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой.
Интерфакс 03:25
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Общество

Россиян с 45 лет начнут информировать о пенсионных накоплениях

Пенсионный фонд России с 2021 года начнёт рассылать гражданам, достигшим 45-летнего возраста, информацию о состоянии индивидуального пенсионного счёта.
News.ru 11:26
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Футбол

Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций

Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
RT на русском 12:38
Армия и оружие

Сирийская армия сбила турецкий беспилотник в Идлибе

News.ru 13:00
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия 11:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Газета.Ru 07:35
Здоровье

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 04:23
Экономика

За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме

По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Live24 04:15
Футбол

Нигматуллин: «Спартак» выглядит мощнее ЦСКА

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Metaratings 12:15
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Экономика

Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций

Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
Вести.Ru 04:03
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Шоу-бизнес

Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны

Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Shraibikus News вчера в 16:04
Авто

Haval построит новый завод в Тульской области

Китайский бренд Haval построит в России собственный завод по производству двигателей.
Somanyhorses 06:57
Происшествия

В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале

В Московской области курсант ведомственного вуза МЧС трагически погиб в спортзале, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на источники в экстренных службах.
Российская газета 12:28
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Политика

Госдума прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной

Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Ольги Баталиной, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM 04:24
Политика

Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «ядерной пятерки»

Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Коммерсантъ 09:14
Гаджеты

Мобильные NVIDIA GeForce RTX Super будут на 10–15 % производительнее оригинальных моделей

На представленном слайде упомянуты лишь две мобильные видеокарты NVIDIA Super-серии — GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super.
3DNews 09:56
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Хоккей

«Металлург» обыграл «Барыс» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

РБК 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное