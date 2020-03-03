Происшествия
КоммерсантъВ Самаре семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме
В Самаре в двухэтажном доме произошел взрыв газового оборудования. По предварительной информации ГУ МЧС по региону, в результате происшествия пострадали семь человек, в том числе трое детей.
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Общество
Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш
Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш.
Политика
Почему США раскачивают тему территориальной целостности России
Недавно в газете Washington Times отставной полковник Сухопутных войск США Уэс Мартин заявил, что Крым, Курильские острова и Калининградская область — это оккупированные или спорные территории.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота», летевший в Цюрих, вернулся в Шереметьево
Утром самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Россиян с 45 лет начнут информировать о пенсионных накоплениях
Пенсионный фонд России с 2021 года начнёт рассылать гражданам, достигшим 45-летнего возраста, информацию о состоянии индивидуального пенсионного счёта.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций
Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Здоровье
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Экономика
За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Футбол
Нигматуллин: «Спартак» выглядит мощнее ЦСКА
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Экономика
Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций
Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Шоу-бизнес
Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны
Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Авто
Haval построит новый завод в Тульской области
Китайский бренд Haval построит в России собственный завод по производству двигателей.
Происшествия
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале
В Московской области курсант ведомственного вуза МЧС трагически погиб в спортзале, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на источники в экстренных службах.
Политика
Госдума прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной
Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Ольги Баталиной, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Политика
Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «ядерной пятерки»
Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Гаджеты
Мобильные NVIDIA GeForce RTX Super будут на 10–15 % производительнее оригинальных моделей
На представленном слайде упомянуты лишь две мобильные видеокарты NVIDIA Super-серии — GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.