В Самаре в двухэтажном доме произошел взрыв газового оборудования. По предварительной информации ГУ МЧС по региону, в результате происшествия пострадали семь человек, в том числе трое детей.

В Самаре семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме

Политика Почему США раскачивают тему территориальной целостности России Недавно в газете Washington Times отставной полковник Сухопутных войск США Уэс Мартин заявил, что Крым, Курильские острова и Калининградская область — это оккупированные или спорные территории.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Здоровье В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.

Шоу-бизнес Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.

Экономика За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.

Футбол Нигматуллин: «Спартак» выглядит мощнее ЦСКА Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.

Экономика Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.

Происшествия В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале В Московской области курсант ведомственного вуза МЧС трагически погиб в спортзале, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на источники в экстренных службах.

Политика Госдума прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Ольги Баталиной, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.