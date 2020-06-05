Происшествия
Российская газетаВ жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб
В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как из окон дома идет густой черный дым.
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Общество
Скончался актёр Михаил Кокшенов
REGNUM 06:37
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Политика
КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию
Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы вчера в 15:03
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Общество
Ролик о поправках к Конституции заблокировал Youtube за гомофобию
В начале недели в Сети появился видеоролик, агитирующий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Цензуры.Нет вчера в 08:25
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 03 июня в 01:19
Происшествия
Эколог назвал «смешной» версию причины ЧП в Норильске
Московский Комсомолец вчера в 09:32
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе, в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Происшествия
Самарский турист пытался проехать в Крым за взятку
В Керчи сотрудники ГИБДД задержали 38-летнего водителя из Самарской области, который пытался в качестве туриста проехать на полуостров за взятку.
Российская газета 05:23
Общество
Молния разорвала самый большой флаг США
Удар молнии разорвал напополам самый большой флаг США в штате Висконсин. Флаг размером 21 на 42,6 м весом 154 кг не выдержал напора стихии.
News.ru вчера в 19:55
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
Песков рассказал, что будет, если изменения в Конституцию не поддержат
Москва, 5 июня 2020, 13:32 — REGNUM Изменения в Конституцию РФ вступят в силу лишь в том случае, если избиратели их поддержат на голосовании 1 июля.
REGNUM 06:32
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru вчера в 06:26
Хоккей
Брагин возглавил не только сборную России, но и СКА
Валерий Брагин стал главным тренером СКА. Он сменил на этом посту Алексея Кудашова, сообщает пресс-служба питерского клуба.
Pravda.Ru 05:33
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Общество
В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Кино
Сериал «Чернобыль» получил больше всего номинаций на премию BAFTA
iReactor вчера в 07:11
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Здоровье
В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса
В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
Газета.Ru 01:57
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
РБК 04:41
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Футбол
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал миллиардером
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, заработавшим миллиард долларов.
Вести.Ru 05:45
Транспорт
Северный обход Твери начнут строить в 2021 году
Строительство северного обхода Твери - финального этапа скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт–Петербург – обсудили на рабочей встрече губернатор области Игорь Руденя и председатель правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.
РИА Новости 05:46
Общество
В ПФР рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа
По словам пресс-службы ПФР, повышенные пенсии получат более 100 тысяч человек.
31 канал Челябинска 05:32
Здоровье
Диетолог назвала самый опасный суп
Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
РЕН ТВ 00:07