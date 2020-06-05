В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как из окон дома идет густой черный дым.

В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб

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