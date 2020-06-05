Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб

В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как из окон дома идет густой черный дым.
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Взрыв произошел в жилом доме на юге Москвы

ТАСС05:59

Стало известно об одном погибшем при пожаре в жилом доме в Москве

Lenta.ru06:11

Один человек погиб в результате пожара в доме на юге Москвы

Москва 2406:07

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Вечерняя Москва06:08

Жилой дом на юге Москвы, где произошел пожар, подлежит восстановлению

РИА Новости06:36

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в доме в Чертаново Южном

Агентство Москва06:13

При взрыве в жилом доме в Чертанове погиб человек

Интерфакс06:08
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В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
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Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru 03 июня в 01:19
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Московский Комсомолец вчера в 09:32
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В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе, в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
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Самарский турист пытался проехать в Крым за взятку

В Керчи сотрудники ГИБДД задержали 38-летнего водителя из Самарской области, который пытался в качестве туриста проехать на полуостров за взятку.
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Общество

Молния разорвала самый большой флаг США

Удар молнии разорвал напополам самый большой флаг США в штате Висконсин. Флаг размером 21 на 42,6 м весом 154 кг не выдержал напора стихии.
News.ru вчера в 19:55
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Политика

Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске

Lenta.ru 06:20
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

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Российская газета вчера в 09:29
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Политика

Песков рассказал, что будет, если изменения в Конституцию не поддержат

Москва, 5 июня 2020, 13:32 — REGNUM Изменения в Конституцию РФ вступят в силу лишь в том случае, если избиратели их поддержат на голосовании 1 июля.
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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
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Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Здоровье

В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса

В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
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Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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В Магнитогорске нарушитель масочного режима избил полицейского

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В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
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Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
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Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал миллиардером

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, заработавшим миллиард долларов.
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Северный обход Твери начнут строить в 2021 году

Строительство северного обхода Твери - финального этапа скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт–Петербург – обсудили на рабочей встрече губернатор области Игорь Руденя и председатель правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.
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В ПФР рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа

По словам пресс-службы ПФР, повышенные пенсии получат более 100 тысяч человек.
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Диетолог назвала самый опасный суп

Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
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