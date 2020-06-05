На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. «Горит одна из квартир в жилом доме на улице Дорожная, 7», – сообщил источник «Интерфакса». По его информации, пожар локализован.

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

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