Происшествия

ВедомостиВедомостиВ жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. «Горит одна из квартир в жилом доме на улице Дорожная, 7», – сообщил источник «Интерфакса». По его информации, пожар локализован.
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Момент ЧП в жилом доме в Москве попал на видео

Lenta.ru07:44

Мосгаз опроверг информацию о хлопке газа в доме на Дорожной улице

Вечерняя Москва07:11

Сотрудники МЧС спасли восемь человек после взрыва и пожара в Чертанове

Интерфакс07:15

«Мосгаз»: пожар в доме на юге Москвы не связан со взрывом бытового газа

РИА Новости08:00

Инцидент на Дорожной улице не связан с взрывом бытового газа – Мосгаз

Москва 2407:28

«Мосгаз» заявил, что инцидент на Дорожной улице не связан со взрывом бытового газа

ТАСС07:06

Мосгаз: Взрыв бытового газа не был причиной пожара в жилом доме на юге Москвы

Агентство Москва07:12
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Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Газета.Ru вчера в 11:52
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Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
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Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
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Общество

Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске

Начиная совещание, Путин потребовал доложить о неотложных мерах, принятых по ситуации с разливом топлива в Норильске.
RT на русском 08:21
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Политика

Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле еще не ознакомились с докладом независимой исследовательской группы Сергея Белановского "Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г.".
Ведомости 08:44
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости 05:44
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Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 03 июня в 10:05
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Общество

В Германии запретили лечить геев

Федеральный совет Германии одобрил закон, запрещающий репаративную терапию, которая проводится для изменения сексуальных предпочтений человека в сторону гетеросексуальности.
Ruposters.ru 09:31
Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
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Космос

«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом

РИА Новости 08:46
Общество

Голые щиколотки и стринги назвали главной причиной женского бесплодия

Народные новости 09:03
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18
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Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
10
Политика

Германия вновь выступила против санкций США к «Северному потоку-2»

Позиция Германии по "Северному потоку-2" после заявлений США о возможных новых санкциях против газопровода не изменилась: Берлин не приемлет экстерриториальных санкций, заявила представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер.
Вести.Ru 07:10
79
Политика

Лукашенко назначил новый состав правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском вчера в 04:58
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Финансы

Биткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать

Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.
РБК 09:30
Космос

На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Evo-rus.com 02:17
616
Общество

YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции

Сегодня, 4 июня, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик медиагруппы «Патриот», призывающий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Коммерсантъ вчера в 08:45
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Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Известия 08:19
Политика

ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля

Европейский союз приступит к поэтапному снятию ограничений на необязательные поездки в третьи страны в начале июля, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон по итогам видеоконференции с участием министров внутренних дел государств ЕС.
ПРАЙМ 07:43
Авто

Названы самые продаваемые в РФ автомобили по итогам мая

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс вчера в 07:28
18
Политика

Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка, говорится в указе главы государства, опубликованном 5 июня на сайте главы государства.
Известия 07:40
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
19
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
322
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости вчера в 14:13
3,6K
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,1K
Общество

Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
Армия и оружие

В Читу из Бурятии отправился мобильный госпиталь Минобороны

Кяхта, Бурятия, 5 июня 2020, 15:14 — REGNUM Многопрофильный мобильный госпиталь Минобороны на 100 коек отправился из Бурятии в Забайкальский край.
REGNUM 08:14
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Общество

Суд отправил брянского блогера Коломейцева в колонию

Городской32 (Брянск) 07:09
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Главное