Происшествия
ВедомостиВ жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. «Горит одна из квартир в жилом доме на улице Дорожная, 7», – сообщил источник «Интерфакса». По его информации, пожар локализован.
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Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Общество
Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске
Начиная совещание, Путин потребовал доложить о неотложных мерах, принятых по ситуации с разливом топлива в Норильске.
RT на русском 08:21
Политика
Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле еще не ознакомились с докладом независимой исследовательской группы Сергея Белановского "Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г.".
Ведомости 08:44
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 03 июня в 10:05
Общество
В Германии запретили лечить геев
Федеральный совет Германии одобрил закон, запрещающий репаративную терапию, которая проводится для изменения сексуальных предпочтений человека в сторону гетеросексуальности.
Ruposters.ru 09:31
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Космос
«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
РИА Новости 08:46
Общество
Голые щиколотки и стринги назвали главной причиной женского бесплодия
Народные новости 09:03
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18
Политика
Германия вновь выступила против санкций США к «Северному потоку-2»
Позиция Германии по "Северному потоку-2" после заявлений США о возможных новых санкциях против газопровода не изменилась: Берлин не приемлет экстерриториальных санкций, заявила представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер.
Вести.Ru 07:10
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском вчера в 04:58
Финансы
Биткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать
Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.
РБК 09:30
Космос
На Солнце произошла мощнейшая вспышка
Evo-rus.com 02:17
Общество
YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции
Сегодня, 4 июня, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик медиагруппы «Патриот», призывающий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Коммерсантъ вчера в 08:45
Политика
ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля
Европейский союз приступит к поэтапному снятию ограничений на необязательные поездки в третьи страны в начале июля, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон по итогам видеоконференции с участием министров внутренних дел государств ЕС.
ПРАЙМ 07:43
Авто
Названы самые продаваемые в РФ автомобили по итогам мая
Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс вчера в 07:28
Политика
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка, говорится в указе главы государства, опубликованном 5 июня на сайте главы государства.
Известия 07:40
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости вчера в 14:13
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
Армия и оружие
В Читу из Бурятии отправился мобильный госпиталь Минобороны
Кяхта, Бурятия, 5 июня 2020, 15:14 — REGNUM Многопрофильный мобильный госпиталь Минобороны на 100 коек отправился из Бурятии в Забайкальский край.
REGNUM 08:14
Общество
Суд отправил брянского блогера Коломейцева в колонию
Городской32 (Брянск) 07:09