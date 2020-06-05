Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыВ жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв.
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Пожар потушили в доме на юге Москвы, где произошел взрыв

ТАСС06:56

Момент ЧП в жилом доме в Москве попал на видео

Lenta.ru07:44

«Пахнет дымом и какой-то химией». Очевидец — о пожаре в доме на юге Москвы

Телеканал 360°07:10

Пожар в доме на юге Москвы ликвидирован

Москва 2407:29

Пожар в доме в Чертаново Южном ликвидирован, спасены восемь человек

Агентство Москва06:59

Жилой дом на юге Москвы, где произошел пожар, подлежит восстановлению

РИА Новости06:36

Сотрудники МЧС спасли восемь человек после взрыва и пожара в Чертанове

Интерфакс07:15
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

REGNUM 06:22
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Политика

Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:35
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Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
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Космос

Пошли на жертву ради красоты: популяризатор космоса Егоров оценил скафандры от Илона Маска

Компания Илона Маска 30 мая осуществила первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией.
Народные новости 02 июня в 05:42
Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 02:56
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

О проведении Парада Победы на Красной площади 24 июня ранее объявил президент Владимир Путин.
Эхо Москвы 12:03
Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Происшествия

В Приангарье загорелась нефтяная скважина

По данным иркутского канала «Верблюд в огне», нефтяная скважина на месторождении в Усть-Кутском районе загорелась ещё 30 мая, пожар продолжается до сих пор.
REGNUM 07:46
10
Авто

Lada признан худшим брендом в мире

Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru 06:58
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Происшествия

Экс-генерал МВД предстанет перед судом за подготовку убийства

СКР направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего генерал-майора МВД Александра Туривненко.
News.ru 12:21
Религия

Обычай поминания усопших перед Троицей можно изменить в пандемию

Традиция поминовения усопших в Троицкую родительскую субботу, которая в 2020 году отмечается Русской православной церковью (РПЦ) 6 июня, может быть изменена под влиянием обстоятельств, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:53
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Общество

Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
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Авто

Названы все изменения обновленного Lada Largus

Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
8
Здоровье

В Подмосковье возобновляют плановое оказание медпомощи с 8 июня

Красногорск, 5 июня 2020, 12:41 — REGNUM Медицинские учреждения Московской области с 8 июня возобновят оказание плановой помощи.
REGNUM 05:41
18
Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
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Армия и оружие

Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32
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Общество

Две короткие рабочие недели в июне ждут россиян

Роструд сообщил о двух коротких рабочих неделях в нынешнем июне —они сокращаются в связи с празднованием Дня России и проведением отложенного из-за пандемии парада Победы.
Невинномысский рабочий вчера в 04:28
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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

Ярославская область 8 июня начнет первый этап снятия ограничений

Первый этап снятия ограничений по COVID-19 стартует в Ярославской области 8 июня, в частности, в регионе можно будет проводить спортивные соревнования без присутствия зрителей, а в некоторых районах откроются общественные бани, заявил губернатор Дмитрий Миронов в пятницу.
РИА Новости 11:59
Игры

Еще один мощный эксклюзив PlayStation может выйти на ПК

Сообщается, что новая версия будет не обычным портом, а полноценным ремастером, а также станет доступна на PlayStation 5.
Российская газета 08:29
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 11:07
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
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Здоровье

Роспотребнадзор оценил безопасность занятий спортом на улице в масках

Занятия фитнесом на улице и прогулки в защитных масках безопасны для людей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
iReactor вчера в 09:04
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Происшествия

В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков

REGNUM вчера в 17:50
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Кино

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
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Наука

Никотин помог метастазам проникнуть в мозг мышей с раком легких

Никотин помог метастазам проникнуть в мозг мышей с раком легких. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 10:55
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