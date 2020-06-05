Происшествия

ВедомостиВедомостиВ жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. «Горит одна из квартир в жилом доме на улице Дорожная, 7», – сообщил источник «Интерфакса». По его информации, пожар локализован.
Читать в источнике
Комментировать324

Подробнее о событии

Жилой дом на юге Москвы, где произошел пожар, подлежит восстановлению

РИА Новости06:36

Момент ЧП в жилом доме в Москве попал на видео

Lenta.ru07:44

Пожар в доме на юге Москвы ликвидирован

Москва 2407:29

«Пахнет дымом и какой-то химией». Очевидец — о пожаре в доме на юге Москвы

Телеканал 360°07:10

Пожар потушили в доме на юге Москвы, где произошел взрыв

ТАСС06:56

Пожар в доме в Чертаново Южном ликвидирован, спасены восемь человек

Агентство Москва06:59

Сотрудники МЧС спасли восемь человек после взрыва и пожара в Чертанове

Интерфакс07:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Общество

Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске

Телеканал 360° 10:47
3
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
1,1K
Здоровье

ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от алкоголя и курения летом

Для предотвращения риска заболеваемости и смертности россиянам рекомендуется отказаться от алкоголя и курения табака в летний период и компенсировать отсутствие физической активности и нездоровое питание.
Lenta.ru 09:59
8
Общество

Евгений Куйвашев подпишет указ о продлении или ослаблении ограничений 8 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет решение о продлении или ослаблении ограничений 8 июня.
Областная газета 10:21
1
Политика

В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии

Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
462
Политика

В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»

Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
Профиль 09:48
87
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,2K
Общество

Города на побережье в Калининградской области откроют для посещений

Региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области откроет для въезда города на побережье Балтики.
Известия 10:44
3
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
142
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
4K
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,3K
Финансы

ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд

ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд.
Интерфакс 08:46
4
Культура

Образ Волка из новых серий «Ну, погоди!» опубликовали в сети

Говорит Москва вчера в 07:46
48
Политика

Путин рассказал о ситуации с безработицей и инфляцией в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в макроэкономике страны находится "в рабочем состоянии", а также "на очень хорошем качественном уровне".
Газета.Ru 11:14
Футбол

Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу

В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru 09:24
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
12
Музыка

Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Московский концерт американской рок-группы Aerosmith, который должен был состояться 30 июля в рамках европейского турне, перенесен на 29 мая 2021 года из-за коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу, 5 июня, в компании SAV Entertainment, которая организовывает шоу.
Известия 10:41
Армия и оружие

В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
897
Происшествия

Мужчина с когтями Росомахи угрожал расправой людям в Нью-Йорке

Мужчина с лезвиями, как у героя комиксов Росомахи, угрожал протестующим в Нью-Йорке, а позже пытался задавить их на машине.
Lenta.ru 10:07
Общество

В Госдуму внесли поправки об индексации для работающих пенсионеров

В думской базе опубликован законопроект ЛДПР о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
Российская газета 05:43
69
Общество

Саратовским педагогам и врачам повысили зарплату с 1 июня

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление "О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений области".
Взгляд-инфо 09:05
11
Здоровье

Недорогой препарат для желудка избавил пациентов от коронавируса

Недорогой медицинский препарат для желудка избавил больных пациентов от коронавируса.
Evo-rus.com 11:04
68
Футбол

Часть билетов на матчи РПЛ отдадут врачам

Журналист Сергей Егоров заявил, что клубы РПЛ отдадут часть своей билетной квоты врачам, которые боролись с коронавирусом.
Soccer.ru 11:18
Происшествия

Власти задержали 26 участников беспорядков в Мексике

ТАСС 00:35
1
Происшествия

Fox: семь человек погибли в результате стрельбы в Алабаме

Семь человек стали жертвами стрельбы в округе Морган в штате Алабама в четверг вечером. Об этом сообщает в пятницу телеканал Fox News.
ТАСС 10:13
3
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
146
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
92
Политика

Почти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола

Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола.
Lenta.ru 08:27
22
Финансы

Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 11:24
37
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
81
Главное