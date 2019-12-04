Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

В четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области произошёл хлопок бытового газа. «В 20:05 поступило сообщение о хлопке бытового газа в четырёхэтажном многоквартирном жилом доме на улице Южной в посёлке Яковлево», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.
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Евгений Савченко
Мы определились, на текущие расходы завтра все, кто здесь проживали получат по 30 тыс. рублей на текущие расходы. По всей вероятности, это здание придется сносить и строить новый дом.
— Евгений Савченко, российский политикОбщественное телевидение России вчера в 20:27

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В доме под Белгородом, где произошел взрыв газа, проживали 32 человека

BFM.ruвчера в 17:19

В Белгородской области завершили разбор завалов на месте взрыва газа

РИА Новости01:25

В Белгородской области завершен разбор завалов после взрыва газа в жилом доме

Общественное телевидение России01:50

Прокуратура проводит проверку на месте обрушения дома в Белгородской области

Бел.Ру01:47

В белгородском МЧС подтвердили, что еще один человек находится под завалами

Интерфаксвчера в 14:16

При взрыве газа в доме под Белгородом повреждены восемь квартир

ТАСС01:09

В Белгородской области на месте обрушения части дома продолжается разбор завалов

Пятый каналвчера в 22:46
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Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Культуромания вчера в 10:17
Происшествия

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РИА Новости вчера в 06:35
Политика

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В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru вчера в 16:17
Политика

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РИА Новости вчера в 20:18
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Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ 02 декабря в 18:09
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Политика

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Эхо Москвы вчера в 17:05
Происшествия

В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

РИА Новости 00:48
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Происшествия

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Российская газета вчера в 23:44
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

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Шоу-бизнес

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Вокруг ТВ вчера в 11:02
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Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
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«Трудовой договор с главным врачом Медицинского центра ДВФУ Паком Олегом Игоревичем прекращен с 29 ноября 2019 года в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными ТК РФ», - рассказал журналисту представитель университета.
Deita.ru 02 декабря в 01:30
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Экономика

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Расходы в следующем году вырастут, согласно закону, на 247,9 миллиарда рублей.
Pravda.Ru вчера в 21:54
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:18
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Известия вчера в 21:00
Шоу-бизнес

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Life.ru вчера в 11:46
Политика

Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что НАТО необходимо выстраивать с Россией хорошие отношения, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 13:34
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