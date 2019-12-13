По меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве дома в Германии, сообщил телеканал MDR. В полиции не исключают, что в результате ЧП могут быть погибшие.

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

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