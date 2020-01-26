В пятиэтажке в Махачкале взорвался бытовой газ, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, газовоздушная смесь сдетонировала в доме на улице Гамидова.

В жилом доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа

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