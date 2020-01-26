Происшествия
ИнтерфаксВ жилом доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа
В пятиэтажке в Махачкале взорвался бытовой газ, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, газовоздушная смесь сдетонировала в доме на улице Гамидова.
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Футбол
Отправленный в «Сочи» Кокорин снова сыграл за «Зенит»
Авто
Блоггеры рассказали о 1200-сильном Ramsmobile
Авторы Youtube-канала «ПриветТачка» рассказали о весьма необычном внедорожнике Ramsmobile RM-X2.
Биатлон
Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двоих детей умерла в больнице в Пермском крае
Жительница города Кудымкар в Пермском крае, подозреваемая в убийстве двоих детей, умерла в больнице.
Спорт
Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира
Происшествия
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
Политика
Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку
По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Происшествия
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце
Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Общество
Жители Омска попросили международной помощи из-за плохой экологической обстановки
Организаторы напомнили, что в течение трех лет город, в котором находятся более четырех тысяч больших и малых предприятий, страдает от сильных химических запахов.
Космос
Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования
Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Кино
Columbia Pictures снимет новую «Анаконду»
Футбол
Талалаев – о переходе в «Нижний Новгород»: я не комментирую высказывания ноунеймов
Покинувший пост главного тренера «Химок» Андрей Талалаев отказался комментировать информацию о своём возможном назначении в «Нижний Новгород».
Фигурное катание
Этери Тутберидзе: Борьба продолжается, выдохнем и дальше пойдем
Выдохнем и дальше пойдем, написала Тутберидзе в своем Instagram.
Общество
Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань
В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.
Происшествия
Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области
Экскурсионный автобус из Подмосковья перевернулся в Калужской области, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло на автодороге Козельск-Калуга.
Общество
В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из Китая, стала выше, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.
Общество
Голикова заявила об ошибках в регионах при оптимизации здравоохранения
При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.