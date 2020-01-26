Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ жилом доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа

В пятиэтажке в Махачкале взорвался бытовой газ, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, газовоздушная смесь сдетонировала в доме на улице Гамидова.
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В квартире многоэтажного дома в Махачкале взорвался бытовой газ: есть пострадавший

Черновик07:30

В МЧС рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при ЧП в Махачкале

РИА Новости07:21

Взрыв газа в Махачкале произошел из-за брошенной ребенком спички

Интерфакс07:33

В пятиэтажке в Махачкале взорвался бытовой газ

РБК07:10

В жилом доме в Махачкале произошел взрыв

Lenta.ru06:56

Ребенок пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме Махачкалы

Mirmol.ru06:55

При взрыве газа в Махачкале пострадал проходивший мимо дома ребёнок

RT на русском07:20
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Футбол

Отправленный в «Сочи» Кокорин снова сыграл за «Зенит»

Телеканал 360° вчера в 08:57
Авто

Блоггеры рассказали о 1200-сильном Ramsmobile

Авторы Youtube-канала «ПриветТачка» рассказали о весьма необычном внедорожнике Ramsmobile RM-X2.
Тарантас Ньюс вчера в 03:04
Биатлон

Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место.
РИА Новости 07:08
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей умерла в больнице в Пермском крае

Жительница города Кудымкар в Пермском крае, подозреваемая в убийстве двоих детей, умерла в больнице.
ТАСС 04:21
Спорт

Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира

Коммерсантъ 07:30
Происшествия

Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата

РИА Новости 06:22
Политика

Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку

По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно.
REGNUM 07:13
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Ведомости 05:43
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Происшествия

В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 06:44
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце

Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Российская газета вчера в 16:51
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с её супругом

REGNUM 07:14
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
Общество

В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Вести.Ru 03:44
Общество

Жители Омска попросили международной помощи из-за плохой экологической обстановки

Организаторы напомнили, что в течение трех лет город, в котором находятся более четырех тысяч больших и малых предприятий, страдает от сильных химических запахов.
Эхо Москвы 06:30
Космос

Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования

Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Газета.Ru вчера в 08:16
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Здоровье

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

РИА Новости 03:23
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
НТВ 04:27
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Российская газета 00:57
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля

Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
МР7.ру вчера в 03:25
Кино

Columbia Pictures снимет новую «Анаконду»

Культуромания вчера в 07:39
Футбол

Талалаев – о переходе в «Нижний Новгород»: я не комментирую высказывания ноунеймов

Покинувший пост главного тренера «Химок» Андрей Талалаев отказался комментировать информацию о своём возможном назначении в «Нижний Новгород».
Metaratings 07:08
Фигурное катание

Этери Тутберидзе: Борьба продолжается, выдохнем и дальше пойдем

Выдохнем и дальше пойдем, написала Тутберидзе в своем Instagram.
Советский спорт 04:15
Общество

Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.
Вести.Ru вчера в 16:13
Происшествия

Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

Экскурсионный автобус из Подмосковья перевернулся в Калужской области, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло на автодороге Козельск-Калуга.
Газета.Ru вчера в 12:23
Общество

В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из Китая, стала выше, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.
РИА Новости 03:16
Общество

Голикова заявила об ошибках в регионах при оптимизации здравоохранения

При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Парламентская газета 07:23
Общество

В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru вчера в 23:21
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