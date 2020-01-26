Происшествия

ТАССТАССВ жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа

Взрыв бытового газа произошел в подвале жилого дома в Махачкале, пострадали два человека, в том числе проходивший мимо ребенок, серьезных повреждений в доме нет. Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану, ЧП произошло в доме 53 по улице Гамидова.
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В Махачкале после взрыва газа в жилом доме прекратили газоснабжение еще восьми зданий

ТАСС12:35

Подача газа прекращена в восьми пятиэтажках в Махачкале после ЧП

РИА Новости13:10

Взрыв газа в Махачкале произошел из-за брошенной ребенком спички

Интерфакс07:33

Ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Махачкале

РИА Дагестан07:35

В квартире многоэтажного дома в Махачкале взорвался бытовой газ: есть пострадавший

Черновик07:30

Ребенок пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме Махачкалы

Mirmol.ru06:55

В Махачкале произошел взрыв газа

Лезги газет08:13
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Баскетбол

Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта

Lenta.ru 16:40
Общество

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках газа.
Рифей-Пермь вчера в 01:05
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru вчера в 08:27
Здоровье

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Expert.ru 06:21
Экономика

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.
РИА Новости 24 января в 02:47
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Газета.Ru 14:16
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Российская газета 14:04
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Политика

Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США

Ранее партия провела собственный соцопрос в крупных городах страны, согласно их результатам, большинство граждан Грузии выступает за военную непричастность.
РИА Новости 17:05
Футбол

Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту

Нападающий парижского клуба Неймар посвятил забитый мяч легендарному баскетболисту. Neymar with an incredible gesture.
Metaratings 16:29
Экономика

Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
РИА Новости вчера в 19:23
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
Футбол

Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Sport24.ru вчера в 11:27
Армия и оружие

США возобновили операции против ИГ в Сирии

Американские подразделения в Сирии возобновили контртеррористические операции после приостановки, вызванной необходимостью защиты своих сил после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru 17:38
Политика

Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
РБК 10:27
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 15:34
Экономика

Ассортимент продуктов увеличится в социальных магазинах Сахалина

В 2020 году в пунктах торговли эконом-формата изменится ассортимент.
Известия 04:54
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны

Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
ToDay News Ufa 24 января в 08:08
Политика

В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 15:24
Политика

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

В телеграмме глава государства указывает, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны.
Московский Комсомолец 11:16
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом

Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
BFM.ru 09:08
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости вчера в 07:07
Общество

Япония надеется эвакуировать своих граждан из Китая

Как информирует МИД Японии, власти страны готовы направить чартерный рейс, на котором японские граждане, находящиеся в Китае в заражённых зонах, могли бы вернуться на родину.
Shraibikus News 05:07
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

РИА Новости 03:23
Происшествия

В Курске под лёд провалились и утонули две маленькие девочки

В Курске по тонкому льду на реке Сейм гуляли две девочки и в итоге провалились в воду.
Регион online 10:58
Армия и оружие

Новые украинские БТРы оказались бракованными

Заместитель главы Укроборонпрома Мустафа Найем подтвердил факт поставки БТР с бракованной броней: «Согласно полученной от соисполнителей технологической документации, при входном контроле на корпусах, изготовленных „Лозовским кузнечно-механическим заводом“, были обнаружены дефекты сварных соединений».
Красная весна 24 января в 17:03
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
REGNUM вчера в 17:18
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16:19
Шоу-бизнес

Зачем Александр Домогаров горстями пьет сильнодействующие лекарства

В последнее время поклонники Александра Домогарова бьют тревогу.
Uznayvse.ru 12:37
Театры

Драмтеатр показал новую серию фотографий реконструкции здания

Забайкальский краевой драматический театр на своём сайте опубликовал ещё одну серию снимков с реконструкции учреждения.
Чита.Ру 18:02
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