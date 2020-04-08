с чего всё началось

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС. По данным ведомства, под завалами может находиться один человек, передал ТАСС. В сообщении на сайте главка МЧС на момент публикации говорилось, что «под завалами могут находиться люди».

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

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