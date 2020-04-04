Ранее в субботу осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве взорвался газ, произошло обрушение нескольких этажей. По предварительным данным, на нижних этажах есть погибшие.

с чего всё началось

Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Инцидент произошел на улице Гагарина в доме 31. По данным ведомства, газ взорвался в квартире на третьем этаже.

В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ

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