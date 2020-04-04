Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ

Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Инцидент произошел на улице Гагарина в доме 31. По данным ведомства, газ взорвался в квартире на третьем этаже.
Читать в источнике
Комментировать163
с чего всё началось

Взрывом газа разрушены несколько этажей в пятиэтажке в Орехово-Зуеве

Ранее в субботу осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве взорвался газ, произошло обрушение нескольких этажей. По предварительным данным, на нижних этажах есть погибшие.
Интерфакс07:00

Подробнее о событии

Взрывом газа разрушены несколько этажей в пятиэтажке в Орехово-Зуеве

Интерфакс07:00

В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ

РИА Новости06:45

Первые кадры с места взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

РЕН ТВ06:47

В Орехово-Зуево произошел взрыв газа в жилом доме

Известия06:30

В Сети появились фото разрушенного взрывом дома в Орехово‑Зуеве

РИАМО06:59

Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве

ТАСС06:38

Андрей Воробьев выехал в Орехово‑Зуево на место происшествия

Радио 107:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

ТАСС 02 апреля в 15:47
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

В Мурманске предотвратили теракт

В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
РИА Новости 06:15
Общество

Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
АиФ Новосибирск 04:31
ЖКХ

В РФ облегчат оплату ЖКХ на время карантина

С пределожением изменить порядок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства выступили члены партии «Единая Россия» на фоне ситуации с коронавирусом.
Aobe.ru 02 апреля в 11:44
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Здоровье

В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом

В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.
Амур.инфо 04:25
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Политика

Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Газета.Ru 02 апреля в 19:00
Армия и оружие

ВКС России завершили переброску специалистов и оборудования в Сербию

Завершена операция по переброске в Сербию российских военных специалистов, необходимого оборудования и спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
Вести.Ru 05:02
Экономика

Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах

Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
BFM.ru 00:32
Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:39
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 16 обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости 00:27
Политика

Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости 02 апреля в 19:28
Здоровье

Вирусолог опроверг возможность заражения коронавирусом через пищу

Завкафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета Юрий Амбалов развеял опасения о том, что коронавирусом можно заразиться через еду.
News.ru 07:07
Здоровье

В Коми подтверждены три новых случая заражения коронавирусом

В целом по Республике Коми на 4 апреля в регионе лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ИА БНК 05:39
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости вчера в 08:45
Происшествия

В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом

В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.
Karelia.news 03:00
Экономика

Текслер ввел налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса.
Губерния (г. Челябинск) 00:00
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США

У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Газета.Ru вчера в 08:07
Общество

Александр Усс выступит сегодня с обращением к жителям края

Обращение губернатора Красноярского края Александра Усса анонсировала пресс-служба краевого правительства.
Взгляд.Инфо 03:56
Наука

У котов в Ухане обнаружили коронавирус

Газета.Ru 04:50
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Моя Москва.онлайн вчера в 00:17
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае

О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.
Сиб.фм 02:46
Общество

Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области

В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.
News.ru 05:23
Главное