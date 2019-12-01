Происшествия
Газета.RuГаз взорвался в жилом доме в Ярославле
Из дома были эвакуированы 314 жильцов, 38 из них – дети. На данный момент в здании отключены все коммуникации. В результат взрыва пострадал 18-летний молодой человек.
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В Ярославле в жилом доме произошёл взрыв газа: есть пострадавшие, жильцов эвакуируют
Новости Ярославля 76.ru17:00
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