Происшествия

Газета.RuГазета.RuГаз взорвался в жилом доме в Ярославле

Из дома были эвакуированы 314 жильцов, 38 из них – дети. На данный момент в здании отключены все коммуникации. В результат взрыва пострадал 18-летний молодой человек.
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Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле

ТАСС17:20

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

Интерфакс15:20

Спасатели эвакуировали 350 человек после хлопка газа в доме в Ярославле

RT на русском16:57

В Ярославле в жилом доме произошёл взрыв газа: есть пострадавшие, жильцов эвакуируют

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Из жилого дома в Ярославле, где взорвался газ, эвакуировано 314 человек

ЯрNews16:53

В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека

РИА Новости15:55
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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
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На Украине заявили об утрате смысла существования страны

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Директор по развитию ИАА «Портньюс» Надежда Малышева — о том, что ждет российский рынок бункеровки

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NASA официально обнаружило водяной пар в Европе

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Гиперкар Mercedes-AMG One выпустят в 2021 году

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Отвечая на вопрос журналиста о главной угрозе для НАТО, Столтенберг заявил, что это, без сомнения Россия, именно она является главной угрозой для альянса.
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Елена Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы

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