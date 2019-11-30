Происшествия

Вести.RuВести.RuВ жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа, пострадал ребенок

В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал ребенок, передает РИА Новости. ЧП произошло в доме номер 41 на улице Панина.
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Эвакуированных после взрыва газа жильцов разместили в школе

Ярновости17:49

Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле

ТАСС17:20

Из жилого дома в Ярославле, где взорвался газ, эвакуировано 314 человек

ЯрNews16:53

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле: что известно к этому часу

Городской телеканал17:36

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

Интерфакс15:20

В Ярославле в жилом доме произошёл взрыв газа: есть пострадавшие, жильцов эвакуируют

Новости Ярославля 76.ru17:00

В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека

РИА Новости15:55
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Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru 13:13
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском

Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
ТАСС 03:22
Происшествия

В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России

Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Эхо Москвы 12:30
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой

Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Вечерняя Москва 18:20
Общество

Японский магазин призвал сотрудниц предупреждать о «критических днях»

Один из крупных магазинов в Осаке недавно попытался провести в секции товаров для женщин эксперимент - руководство раздало сотрудницам бэйджи, которые они должны были носить в течение "критических дней".
Российская газета 18:30
Спорт

Сборная России уступила Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России в дополнительное время уступила команде Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.
РИА Новости 15:50
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 28 ноября в 04:52
Армия и оружие

Столтенберг: Россия не представляет неминуемой угрозы для стран НАТО

НАТО не видит непосредственной угрозы от РФ в отношении каких-либо стран Североатлантического альянса.
Российская газета вчера в 07:14
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК 17:40
Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Маликова поймала букет невесты

19-летняя дочь артиста Дмитрия Маликова Стефания поймала букет невесты.
Аргументы недели 10:11
Общество

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Экспресс газета 04:00
Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Актуальные Новости вчера в 04:45
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК 05:08
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru 15:39
Хоккей

«Сухарь» Георгиева обеспечил «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
ProstoProSport 15:43
Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru 18:40
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru 18:20
Наука

Ученые впервые измерили пульс у кита

Мойка78 28 ноября в 00:26
Политика

Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах

Посольство России в США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов.
РИА Новости 19:44
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 26 ноября в 07:02
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Известия вчера в 10:37
Культура

В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I

Live24 02:54
Кино

Создатели «Игры престолов» уточнили отличия Дрогона от кота

Kinonews.ru 03:25
Экономика

Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов

Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.
Интерфакс 14:50
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 14:01
Экономика

С Нового года минимальная заработная плата в Эстонии составит 584 евро

Ожидается, что еще через год минимальная зарплата увеличится до 40% от средней по стране заработной платы.
BaltNews.ee вчера в 19:00
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