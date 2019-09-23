ЖКХ
Газета.RuВ жилых домах Москвы дали отопление
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Причиной тому послужила среднесуточная температура воздуха, которая в столице упала ниже +8°С.
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 19:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Происшествия
Хакер из России признал свою вину в крупнейшей краже данных
Российский хакер Андрей Тюрин признался в краже данных более чем 80 млн данных клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co. и других компаний, сообщил Bloomberg.
Коммерсантъ 18:18
Космос
NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема
Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 03:21
Кино
«Игра престолов» получила 12 премий «Эмми»
В понедельник, 23 сентября, стало известно, что на 71-й церемонии «Эмми» сериал «Игра престолов» получил 12 премий при рекордных 32 номинациях.
Форпост Северо-Запад 04:44
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Авто
Renault выпустит обновленную версию хэтчбека Kwid
Напомним, что недавно Renault представил электроверсию модели Kwid. Отмечается, что запас хода новинки составляет 250 километров.
CarsWeek.ru вчера в 09:27
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Игры
Nintendo запустила продажи портативной консоли Switch Lite
Японская компания Nintendo начала продажи портативной игровой консоли Switch Lite. Об этом сообщает пресс-служба Nintendo.
REGNUM 21 сентября в 04:46
Здоровье
Саратовские главврачи: гигантские доходы, жилье за границей и земельные участки
Игорь Салов, главный врач Городской клинической больницы №1 - доход в 2018 году составил 2.388.864,59 руб. (199.072,05 руб./мес.), - владеет шестью земельными участками общей площадью 2.753,9 кв. метров, - пятью домами общей площадью 619,3 кв. метра, - пятью квартирами площадью 231,9 кв. метр, - гаражом 37,7 кв. метров, - двумя нежилыми помещениями 64,95 кв. метров.
Саратов 24 08:43
Футбол
«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.
Vprognoze.ru 08:18
Наука
Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 20 сентября в 12:35
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Политика
Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный 14:08
Космос
Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
В феврале 2018 года в Роскосмосе сообщили, что при производстве жидкостных ракетных двигателей для семейства ракет-носителей "Ангара", "Союз-5" и "Союз-2" будут использоваться аддитивные технологии.
ТАСС 19:10
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана призналась, что скрывала рак
57-летняя супруга артиста сохраняет цветущий вид, но мало кому известно, что в девяностые годы у нее был рак молочной железы.
Телепрограмма 06:07
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Здоровье
Названы способы отличить рак желудка от гастрита или язвы
Итальянские врачи назвали способы, позволяющие отличить рак желудка от язвы или гастрита.
ГлобалМСК.ру вчера в 01:05
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru 16:52
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК 17:00
Наука
Ученые нашли новый способ улавливать тепло и превращать его в электричество
Открытие, которое описано в журнале Science Advances, может обеспечить более эффективное производство энергии из тепла в таких областях, как промышленность.
Хайтек 13:56
Здоровье
Скворцова рассказала в ООН об успехах России в борьбе с туберкулезом
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на мероприятии в рамках Генассамблеи ООН рассказала о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ.
Известия вчера в 20:10