ЖКХ
Газета.RuВ жилых домах Москвы дали отопление
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Причиной тому послужила среднесуточная температура воздуха, которая в столице упала ниже +8°С.
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