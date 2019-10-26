Футбол
Спорт-ЭкспрессВадим Евсеев: «„Тамбов“ опустил нас на землю»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после поражения в матче 14-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (0:3). — Проиграли 0-3, значит, у нас не получилось все.
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Вадим Евсеев: Последние результаты чуть завысили самооценку игроков, нас опустили на землю
Спорт день за днем09:49
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Политика
Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Политика
Захарова: Система США работала на слом Бутиной
Фигурное катание
Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Кино
Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Армия и оружие
Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии
Российские военные развернули комплексы С-400 и "Панцирь-С" на авиабазе Батайница в Сербии.
Политика
Украина выступила против возвращения России в ПАСЕ
Украина отказывается от любого компромисса относительно возвращения России в ПАСЕ, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 26 октября на встрече с новым генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, сообщает пресс-служба украинского парламента.
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Наука
Ученые нашли предотвращающее рак и старение вещество
Специалисты из Пастеровского института во Франции обнаружили способное отсрочить процесс старения и предотвратить рак вещество, сообщает Lenta.ru.
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
В матче 14-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на поле домашней арены переиграл "Сочи" со счетом 2:0. Оба мяча в составе "желто-синих" забил полузащитник Роман Еременко, который отличился на 41-й и 79-й минутах.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева дефилировала по Риму в кожаных штанах и бюстгальтере
Популярная певица Вера Брежнева посетила один из частных модных показов в Риме и произвела там фурор.
Автоспорт
Боттас разбил болид на последнем круге квалификации в Мексике
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас попал в аварию, пытаясь улучшить свое время в конце третьего сегмента квалификации к Гран-при Мексики.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Космос
Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на рабочую орбиту
Космический аппарат «Спектр-РГ» вышел на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля».
Космос
Новая миссия НАСА к Европе может обнаружить следы внеземной жизни
Культура
Пугачёва: «теперь я живу совсем другой жизнью»
Примадонна Алла Пугачёва заявила журналистам: «теперь я живу совсем другой жизнью». Алла Борисовна сказала, что вряд ли вернется на сцену.
Гаджеты
«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны
Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Здоровье
Названы симптомы, которые могут указать на тромб
Поводом для беспокойства становятся и красные линии вдоль вен, так как они могут указывать на сгустки крови, пишет «МК в Волгограде.ру».
Армия и оружие
США наживают себе проблемы, помогая курдским бандформированиям в захвате нефти в Сирии
США наживают себе проблемы, помогая курдским бандформированиям в захвате нефтяных месторождений в Сирии, считает американский эксперт Ближневосточного института по турецким исследованиям Генул Тол, отметив, что намерения Штатов развернуть танки на северо-востоке Сирии нереалистичны, пишет РИА Новости.
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
Кино