Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после поражения в матче 14-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (0:3). — Проиграли 0-3, значит, у нас не получилось все.

Вадим Евсеев: «„Тамбов“ опустил нас на землю»

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Фигурное катание Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Политика Украина выступила против возвращения России в ПАСЕ Украина отказывается от любого компромисса относительно возвращения России в ПАСЕ, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 26 октября на встрече с новым генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, сообщает пресс-служба украинского парламента.

Армия и оружие Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.

Наука Ученые нашли предотвращающее рак и старение вещество Специалисты из Пастеровского института во Франции обнаружили способное отсрочить процесс старения и предотвратить рак вещество, сообщает Lenta.ru.

Футбол Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи» В матче 14-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на поле домашней арены переиграл "Сочи" со счетом 2:0. Оба мяча в составе "желто-синих" забил полузащитник Роман Еременко, который отличился на 41-й и 79-й минутах.

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Здоровье Названы симптомы, которые могут указать на тромб Поводом для беспокойства становятся и красные линии вдоль вен, так как они могут указывать на сгустки крови, пишет «МК в Волгограде.ру».