Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВадим Евсеев: «„Тамбов“ опустил нас на землю»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после поражения в матче 14-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (0:3). — Проиграли 0-3, значит, у нас не получилось все.
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Вадим Евсеев: «„Тамбов“ опустил нас на землю»

Спорт-Экспресс09:14

Вадим Евсеев: «Нашу команду опустили на землю»

Sportbox.RU09:31

Евсеев: «„Тамбов“ чуть-чуть опустил игроков „Уфы“ на землю»

Sport24.ru09:21

Вадим Евсеев: «Нашу команду опустили на землю»

Матч ТВ09:31

Евсеев: «Соперник нас наказал, в первый раз перейдя центр поля»

Евро-футбол.ру09:13

Вадим Евсеев: Последние результаты чуть завысили самооценку игроков, нас опустили на землю

Спорт день за днем09:49

Главный тренер «Уфы» Евсеев: «Тамбов» опустил нас на землю

РИА Новости10:33
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
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В Сети появились фото с места ЧП в воинской части в Забайкальском крае

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Украина отказывается от любого компромисса относительно возвращения России в ПАСЕ, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 26 октября на встрече с новым генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, сообщает пресс-служба украинского парламента.
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Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

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Ученые нашли предотвращающее рак и старение вещество

Специалисты из Пастеровского института во Франции обнаружили способное отсрочить процесс старения и предотвратить рак вещество, сообщает Lenta.ru.
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Футбол

Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»

В матче 14-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на поле домашней арены переиграл "Сочи" со счетом 2:0. Оба мяча в составе "желто-синих" забил полузащитник Роман Еременко, который отличился на 41-й и 79-й минутах.
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Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
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