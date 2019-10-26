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Спорт-ЭкспрессВадим Евсеев: «„Тамбов“ опустил нас на землю»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после поражения в матче 14-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (0:3). — Проиграли 0-3, значит, у нас не получилось все.
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Вадим Евсеев: Последние результаты чуть завысили самооценку игроков, нас опустили на землю
Спорт день за днемвчера в 09:49
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Известия вчера в 22:15
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Возобновлены поиски пропавшего самолета в Пермском крае
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Армия и оружие
США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis
ВМС США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17), сообщает американский флот.
РИА Новости вчера в 12:38
Авто
4 простых приема, чтобы не буксовать
За рулем 01:00
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
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Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
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Коммерсантъ вчера в 11:21
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Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
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Бойкова и Козловский возглавили таблицу спортивных пар на Skate Canada
Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский захватила лидерство после короткой программы на втором этапе Гран-при Канады по фигурному катанию.
МК-Спорт вчера в 03:29
Происшествия
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.
РИА Новости вчера в 09:27
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 25 октября в 06:55
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину
Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Ореанда-Новости вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой
Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
7Дней.ру вчера в 11:12
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Кино
Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
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Слово и Дело вчера в 23:37
Армия и оружие
50 заключенных россиянок исчезли в Сирии
По предварительной версии, россиянки могли исчезнуть во время массового побега из лагеря.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
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В Липецке врачу анестезиологу-реаниматологу вручили первый миллион
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Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
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После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
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Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Телеигра «Слабое звено» возвращается в эфир
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Авто
Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
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Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, который оставил в недоумении пользователе Сети.
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В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека
В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
Российская газета вчера в 19:00