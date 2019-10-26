РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВадим Евсеев: «„Тамбов“ опустил нас на землю»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после поражения в матче 14-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (0:3). — Проиграли 0-3, значит, у нас не получилось все.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вадим Евсеев: «„Тамбов“ опустил нас на землю»

Спорт-Экспрессвчера в 09:14

Вадим Евсеев: «Нашу команду опустили на землю»

Матч ТВвчера в 09:31

Вадим Евсеев: «Нашу команду опустили на землю»

Sportbox.RUвчера в 09:31

Евсеев: «„Тамбов“ чуть-чуть опустил игроков „Уфы“ на землю»

Sport24.ruвчера в 09:21

Евсеев: «Соперник нас наказал, в первый раз перейдя центр поля»

Евро-футбол.рувчера в 09:13

Вадим Евсеев: Последние результаты чуть завысили самооценку игроков, нас опустили на землю

Спорт день за днемвчера в 09:49

Главный тренер «Уфы» Евсеев: «Тамбов» опустил нас на землю

РИА Новостивчера в 10:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Армия и оружие

Американские военные сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Коммерсантъ 00:23
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Известия вчера в 22:15
Происшествия

Возобновлены поиски пропавшего самолета в Пермском крае

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Известия 01:52
Армия и оружие

США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis

ВМС США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17), сообщает американский флот.
РИА Новости вчера в 12:38
Авто

4 простых приема, чтобы не буксовать

За рулем 01:00
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета 25 октября в 23:21
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
Фигурное катание

Бойкова и Козловский возглавили таблицу спортивных пар на Skate Canada

Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский захватила лидерство после короткой программы на втором этапе Гран-при Канады по фигурному катанию.
МК-Спорт вчера в 03:29
Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика

Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.
РИА Новости вчера в 09:27
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 25 октября в 06:55
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину

Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Ореанда-Новости вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой

Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
7Дней.ру вчера в 11:12
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Кино

Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Американская студия Warner Bros перенесла премьеру полнометражного фильма о «Томе и Джерри» на 23 декабря 2020 года.
Слово и Дело вчера в 23:37
Армия и оружие

50 заключенных россиянок исчезли в Сирии

По предварительной версии, россиянки могли исчезнуть во время массового побега из лагеря.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Здоровье

В Липецке врачу анестезиологу-реаниматологу вручили первый миллион

КП - Липецк 25 октября в 05:37
Общество

Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи

RT на русском вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с мужем

После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru 25 октября в 12:15
Экономика

Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 25 октября в 07:31
Культура

Телеигра «Слабое звено» возвращается в эфир

StarHit.ru вчера в 08:00
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru вчера в 11:35
Авто

Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС

Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
CarsWeek.ru 25 октября в 02:31
Политика

Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, который оставил в недоумении пользователе Сети.
Газета.Ru вчера в 22:08
Происшествия

В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека

В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
Российская газета вчера в 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное