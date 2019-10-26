Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после поражения в матче 14-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (0:3). — Проиграли 0-3, значит, у нас не получилось все.

Вадим Евсеев: «„Тамбов“ опустил нас на землю»

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