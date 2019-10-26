Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВадим Евсеев: «„Тамбов“ опустил нас на землю»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после поражения в матче 14-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (0:3). — Проиграли 0-3, значит, у нас не получилось все.
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Вадим Евсеев: «„Тамбов“ опустил нас на землю»

Спорт-Экспресс09:14

Вадим Евсеев: «Нашу команду опустили на землю»

Sportbox.RU09:31

Вадим Евсеев: «Нашу команду опустили на землю»

Матч ТВ09:31

Евсеев: «„Тамбов“ чуть-чуть опустил игроков „Уфы“ на землю»

Sport24.ru09:21

Евсеев: «Соперник нас наказал, в первый раз перейдя центр поля»

Евро-футбол.ру09:13

Вадим Евсеев: Последние результаты чуть завысили самооценку игроков, нас опустили на землю

Спорт день за днем09:49

Главный тренер «Уфы» Евсеев: «Тамбов» опустил нас на землю

РИА Новости10:33
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
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