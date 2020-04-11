Общество

ProstoProSportProstoProSportВадим Евсеев заявил о полном доверии Путину

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Наставник «Уфы» Вадим Евсеев высказал свое мнение о главе государства Владимире Путине, сообщает «Чeмпионат». В частности, он сказал, что доверяет президенту и верит ему. Евсеев считает Путина главным человеком в стране и удивляется, как ему можно не верить.
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Вадим Евсеев заявил о полном доверии Путину

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Евсеев Вадим Валентинович
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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