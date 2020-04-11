Общество
ProstoProSportВадим Евсеев заявил о полном доверии Путину
Наставник «Уфы» Вадим Евсеев высказал свое мнение о главе государства Владимире Путине, сообщает «Чeмпионат». В частности, он сказал, что доверяет президенту и верит ему. Евсеев считает Путина главным человеком в стране и удивляется, как ему можно не верить.
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Евсеев: «Всем высказываниям Путина доверяю. Как можно не верить президенту?»
Бомбардир.рувчера в 15:13
Евсеев: слушаю высказывания Путина и верю всему. Как можно не верить президенту?
Чемпионатвчера в 12:48
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Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Хоккей
Панарин хочет пропустить следующий сезон НХЛ из-за сокращения зарплаты
Все гола Артемия Панарина за "Нью-Йорк Рейнджерс" в приостановленном из-за коронавируса сезоне НХЛ-2019 / 20 Ранее Панарин купил для больницы Нью-Йорка 1,5 тысячи медицинских масок.
Metaratings 10 апреля в 01:30
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Общество
Москва вывезет около 200 граждан РФ из Японии
Рейс Токио — Москва компании «Аэрофлот» вывезет в Россию около 200 российских граждан из Японии, заявили в посольстве РФ в Японии, сообщает 12 апреля ТАСС.
ИА Красная Весна 01:05
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет
Vprognoze.ru вчера в 13:59
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 10 апреля в 02:22
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество
Итальянская мафия начала раздавать еду малоимущим на карантине
Мафия в Италии начала раздавать еду малоимущим, однако, как утверждают криминологи, делают они это не из-за любви к согражданам, а по холодному расчёту.
Ореанда-Новости вчера в 03:20
Общество
Китай направил в Россию медэкспертов для борьбы с коронавирусом
Власти Китая, где вспышку коронавируса удалось сдержать, направили в Россию для борьбы с эпидемией медицинских экспертов, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Readovka.ru вчера в 05:02
Общество
YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT
Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
Космос
В Сети появилось видео с НЛО над поверхностью Луны
В Интернете появилось довольно качественное видео, на котором видно поверхность Луны (запечатленную, очевидно, с использованием телескопа), над которой двигаются неопознанные летающие объекты.
Planet Today 10 апреля в 07:41
Авто
Названы пять производителей нержавеющих автомобилей
Специалисты выделили пять автопроизводителей, продукция которых не подвержена коррозийным процессам.
Тарантас Ньюс вчера в 09:21
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Здоровье
Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок
Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM вчера в 20:45
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Общество
Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
РБК вчера в 08:26
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 17:37
Гаджеты
Смартфон Oukitel C18 Pro за 149 $ лучше Xiaomi Mi CC9 Pro
Китайская марка Oukitel намерена в скором времени выпустить новый недорогой смартфон Oukitel C18 Pro, оснащенный тройной камерой.
Rusargument 10 апреля в 11:13
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
Футбол
Известный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российского
Известный тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии, передает "Трибуна".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости 10 апреля в 16:33
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:47
Общество
Борис Джонсон поблагодарил медиков за спасение своей жизни
Больной COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что обязан жизнью заботящимся о нем медикам, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра друзьям.
РИА Новости вчера в 17:47
Здоровье
СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей
Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК вчера в 21:32
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия 10 апреля в 20:59
Спорт
Олимпиада в Токио может не состояться и в 2021 году из-за коронавируса
Исполнительный директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро Муто заявил, что он не может гарантировать проведение Олимпийских игр даже в следующем году из-за распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10 апреля в 08:31