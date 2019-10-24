Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВадим Карпов: «ЦСКА подвела реализация»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов после поражения от «Ференцвароша» (0:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы отметил, что у его команды было много хороших моментов для взятия ворот.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Карпов: «ЦСКА в матче с „Ференцварошем“ подвела реализация. Должны были забивать»

Sport24.ruвчера в 15:24

Карпов: «Ференцварош» не сыграл качественнее, но технически он оснащён лучше нас

Чемпионатвчера в 15:31

Вадим Карпов: «ЦСКА подвела реализация»

Спорт-Экспрессвчера в 15:37

ЦСКА против «Ференцвароша»: крыльями взмахнули, да не взлетели

Sportbox.RUвчера в 17:36

Вадим Карпов: Технически мы не так оснащены, как венгры

Советский спортвчера в 16:08

Игрок ЦСКА Карпов рассказал о причинах поражения от «Ференцвароша»

Газета.Ruвчера в 15:50

Карпов: Технически ЦСКА не хуже «Ференцвароша», они не сыграли качественнее

Нева Спортвчера в 15:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено вчера в 23:49, Вашингтон
Политика

Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:26
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru вчера в 10:44
Автоспорт

Квят стал 10-м на Гран-при Японии из-за дисквалификации «Рено»

REGNUM вчера в 06:19
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском вчера в 14:10
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском вчера в 16:52
Политика

Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru вчера в 20:14
Кино

Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»

Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Культуромания вчера в 06:33
Армия и оружие

США увеличат военное присутствие в Сирии

Коммерсантъ вчера в 18:44
Экономика

Госдума высоко оценила потенциал развития Ростовской области

В Госдуме прошло заседание парламентской группы по вопросам социально-экономического развития Ростовской области с участием руководителей отраслевых министерств региона.
Известия вчера в 03:00
Происшествия

Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru вчера в 12:17
Спорт

Глава РУСАДА: Мы стали рецидивистами

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус ответил на слова бывшего министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова, который заявил, что намерен бороться за продление отстранения России от мирового спорта.
Нева Спорт вчера в 02:28
Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU 23 октября в 05:04
Политика

Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР

Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.
News.ru вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Решетова показала свой живот на шестой день после родов

Анастасия Решетова совсем недавно стала мамой. 20 октября Тимати забрал возлюбленную вместе с сыночком из роддома.
Телепрограмма 23 октября в 03:48
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица» под гитару

Александр Розенбаум спел песню Ольги Бузовой «Водица» в эфире шоу «Вечерний Ургант».
78.ru 22 октября в 02:50
Общество

Определены параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Армия и оружие

В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:01
Происшествия

В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров

От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
РИА Новости вчера в 21:47
Гаджеты

Мощный iQOO Neo Snapdragon 855 Edition появился в TENAA

Astera 21 октября в 17:25
Политика

В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru вчера в 02:46
Политика

В Сенат США внесли резолюцию против импичмента Трампа

Процедуру импичмента инициировали, когда выяснилось, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским господин Трамп попросил его начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Происшествия

На Сахалине скончался пострадавший от нападения медведя житель Курил

В больнице Сахалина скончался мужчина, в пятницу пострадавший при нападении медведицы на острове Кунашир, передает РИА «Новости» со ссылкой на медиков.
Росбалт вчера в 22:14
Происшествия

В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери

РИА Новости вчера в 14:28
Экономика

Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям

Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда 23 млрд руб. авиакомпаниям на компенсацию роста цен на авиакеросин в 2018 г. 21 октября министр транспорта Евгений Дитрих направил документ в Минэкономразвития, Минфин и само правительство, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 17:10
Футбол

ЦСКА проиграл в третьем матче Лиги Европы подряд

Московский футбольный клуб ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы проиграл венгерскому «Ференцварошу» со счетом 1-0, передает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 15:03
Общество

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Единоборства

Дагестанцы рассказали, для чего приехали к отелю Макгрегора

Газета.Ru вчера в 19:54
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

Goroday.ru 22 октября в 13:06
Общество

Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU 23 октября в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное