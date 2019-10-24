Футбол
Спорт-ЭкспрессВадим Карпов: «ЦСКА подвела реализация»
Защитник ЦСКА Вадим Карпов после поражения от «Ференцвароша» (0:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы отметил, что у его команды было много хороших моментов для взятия ворот.
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Карпов: «ЦСКА в матче с „Ференцварошем“ подвела реализация. Должны были забивать»
Sport24.ruвчера в 15:24
Карпов: «Ференцварош» не сыграл качественнее, но технически он оснащён лучше нас
Чемпионатвчера в 15:31
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено вчера в 23:49, Вашингтон
Политика
Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Автоспорт
Квят стал 10-м на Гран-при Японии из-за дисквалификации «Рено»
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Кино
Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»
Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
Экономика
Госдума высоко оценила потенциал развития Ростовской области
В Госдуме прошло заседание парламентской группы по вопросам социально-экономического развития Ростовской области с участием руководителей отраслевых министерств региона.
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
Спорт
Глава РУСАДА: Мы стали рецидивистами
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус ответил на слова бывшего министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова, который заявил, что намерен бороться за продление отстранения России от мирового спорта.
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
Политика
Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР
Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот на шестой день после родов
Анастасия Решетова совсем недавно стала мамой. 20 октября Тимати забрал возлюбленную вместе с сыночком из роддома.
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица» под гитару
Александр Розенбаум спел песню Ольги Бузовой «Водица» в эфире шоу «Вечерний Ургант».
Общество
Определены параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
Армия и оружие
В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских
Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
Происшествия
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
Гаджеты
Мощный iQOO Neo Snapdragon 855 Edition появился в TENAA
Политика
В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram
Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Политика
В Сенат США внесли резолюцию против импичмента Трампа
Процедуру импичмента инициировали, когда выяснилось, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским господин Трамп попросил его начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Происшествия
На Сахалине скончался пострадавший от нападения медведя житель Курил
В больнице Сахалина скончался мужчина, в пятницу пострадавший при нападении медведицы на острове Кунашир, передает РИА «Новости» со ссылкой на медиков.
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда 23 млрд руб. авиакомпаниям на компенсацию роста цен на авиакеросин в 2018 г. 21 октября министр транспорта Евгений Дитрих направил документ в Минэкономразвития, Минфин и само правительство, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.
Футбол
ЦСКА проиграл в третьем матче Лиги Европы подряд
Московский футбольный клуб ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы проиграл венгерскому «Ференцварошу» со счетом 1-0, передает «Чемпионат».
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
Единоборства
Дагестанцы рассказали, для чего приехали к отелю Макгрегора
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.