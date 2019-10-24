Футбол
Спорт-ЭкспрессВадим Карпов: «ЦСКА подвела реализация»
Защитник ЦСКА Вадим Карпов после поражения от «Ференцвароша» (0:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы отметил, что у его команды было много хороших моментов для взятия ворот.
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Карпов: «ЦСКА в матче с „Ференцварошем“ подвела реализация. Должны были забивать»
Sport24.ruвчера в 15:24
Карпов: «Ференцварош» не сыграл качественнее, но технически он оснащён лучше нас
Чемпионатвчера в 15:31
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Уголовное дело возбуждено в Саратове после публикации в СМИ и в соцсетях письма с обещанием устроить перестрелку в школах города, если не будет освобожден обвиняемый в убийстве девятилетней девочки, сообщает 25 октября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.
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Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
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СКР возбудил дело об убийстве солдатом восьми человек в Забайкалье
Военный следственный отдел Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) после того, как рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов застрелил шестерых сослуживцев и двух офицеров в Забайкалье.
Коммерсантъ 10:34
Энергетика
Нефть Brent поднялась до $61 за баррель
Нефть марки Brent поднялась в цене более чем на 2% и находится у отметки $61 за баррель, 23 октября передает агентство Reuters.
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В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов
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Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
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Хоккеист Кравцов продолжит карьеру в «Тракторе»
Как сообщает журналист Ларри Брукс, Виталий Кравцов продолжит карьеру в челябинском «Тракторе».
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Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
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В Минэнерго РФ оценивают текущую ситуацию на нефтяном рынке как стабильную.
Экономика сегодня 14:58
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Украина захотела наращивать военные возможности в Азовском море
Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк заявил о намерении страны усиливать свои возможности в Азовском море за счет усиления флота и подразделений береговой охраны.
Московский Комсомолец 11:45
Армия и оружие
Российскую военную базу задумали создать в Африке
Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Lenta.ru 03:54
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
BFM.ru 10:50
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru вчера в 13:31
Экономика
Бизнесмен Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Основатель и генеральный директор технологической компании Amazon Джефф Безос, являющийся самым богатым в мире человеком, потерял за сутки около $7 млрд.
REGNUM 02:25
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Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»
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Строители показали Крымский мост с подсветкой
В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
РБК 14:48
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Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
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Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
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Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
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В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
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Мисс Украина-2019 не прошла тест на «свидомисть»
На вопрос журналиста, что бы Маргарита могла пожелать Крыму, она ответила: «Только процветания».
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Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
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Определился состав сборной России на хоккейный Кубок Карьяла
Руководство российской сборной по хоккею представило состав команды на Кубок Карьяла, который пройдет в финской столице 7-10 ноября.
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В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери
Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.
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