Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВадим Карпов: «ЦСКА подвела реализация»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов после поражения от «Ференцвароша» (0:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы отметил, что у его команды было много хороших моментов для взятия ворот.
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Карпов: «ЦСКА в матче с „Ференцварошем“ подвела реализация. Должны были забивать»

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Вадим Карпов: «ЦСКА подвела реализация»

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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 15:05, Вашингтон
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