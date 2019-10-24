Футбол
Спорт-ЭкспрессВадим Карпов: «ЦСКА подвела реализация»
Защитник ЦСКА Вадим Карпов после поражения от «Ференцвароша» (0:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы отметил, что у его команды было много хороших моментов для взятия ворот.
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Карпов: «ЦСКА в матче с „Ференцварошем“ подвела реализация. Должны были забивать»
Sport24.ruвчера в 15:24
Карпов: «Ференцварош» не сыграл качественнее, но технически он оснащён лучше нас
Чемпионатвчера в 15:31
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Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
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В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
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Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
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Аваков выступил в защиту «Азова»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
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Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
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Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии
Lenta.ru вчера в 23:43
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Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Политика
ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
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Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения
На днях свой 43-ий день рождения отметил Райан Рейнольдс, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 18:27
Происшествия
Названа причина нападения медведя на дрессировщика российского цирка
Администрация цирка заявила, что нападение медведя на дрессировщика произошло по вине зрителей — его якобы спровоцировали вспышки фотоаппаратов.
Lenta.ru 04:02
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом и вызвал на бой
News.ru вчера в 12:08
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Ведомости вчера в 17:10
Футбол
Комментатор Орлов объяснил свои слова про Шомуродова
Знаменитый комментатор Геннадий Орлов прокомментировал свои слова о нападающем "Ростова" и сборной Узбекистана Эльдоре Шомуродове, про которого ранее сказал, что хоть тот и "узбек, но его футбольный интеллект выше российских нападающих".
ProstoProSport 03:20
Гаджеты
GeForce GTX 1660 Super поражает производительностью в первых тестах
Видеокарта GeForce GTX 1660 Super будет представлена 29 октября. Она будет полностью копировать GTX 1660 за исключением памяти.
iXBT.com вчера в 11:30
Игры
Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2
Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
Gmbox.ru 03:42
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru вчера в 10:44
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
Траты россиян на личный автомобиль выросли за год почти на четверть
В топ-5 городов среди миллионников с самыми большими средними чеками попали: Омск (1204 руб. за бензин), Ростов-на-Дону (5228 руб. за ремонт и техобслуживание), Санкт-Петербург (3709 руб. за запчасти и аксессуары), Пермь (2117 руб. за шиномонтаж и мойку), а также Москва со штрафами по 532 руб. При этом в компании отмечают повышение спроса на аренду машин сразу в 18 раз.
Газета.Ru 01:31
Космос
Найден способ обнаружения червоточин
Naked Science вчера в 08:53
Армия и оружие
Минобороны заканчивает восстановление подземного хранилища ГСМ в Крыму
Военное обозрение вчера в 05:41
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия вчера в 13:35
Футбол
Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. На счету наших соперников коэффициент 44,849.
Pravda.Ru 03:44
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru вчера в 12:17