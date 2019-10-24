Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВадим Карпов: «ЦСКА подвела реализация»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов после поражения от «Ференцвароша» (0:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы отметил, что у его команды было много хороших моментов для взятия ворот.
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Карпов: «ЦСКА в матче с „Ференцварошем“ подвела реализация. Должны были забивать»

Sport24.ruвчера в 15:24

Карпов: «Ференцварош» не сыграл качественнее, но технически он оснащён лучше нас

Чемпионатвчера в 15:31

Вадим Карпов: «ЦСКА подвела реализация»

Спорт-Экспрессвчера в 15:37

Вадим Карпов: «Не сказал бы, что „Ференцварош“ превзошел нас в атаке. Имели массу хороших моментов»

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Вадим Карпов: Технически мы не так оснащены, как венгры

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Игрок ЦСКА Карпов рассказал о причинах поражения от «Ференцвароша»

Газета.Ruвчера в 15:50

Карпов: Технически ЦСКА не хуже «Ференцвароша», они не сыграли качественнее

Нева Спортвчера в 15:55
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Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
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Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии

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Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
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ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
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Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения

На днях свой 43-ий день рождения отметил Райан Рейнольдс, сообщает storinka.com.ua.
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Названа причина нападения медведя на дрессировщика российского цирка

Администрация цирка заявила, что нападение медведя на дрессировщика произошло по вине зрителей — его якобы спровоцировали вспышки фотоаппаратов.
Lenta.ru 04:02
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Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом и вызвал на бой

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В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Ведомости вчера в 17:10
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Знаменитый комментатор Геннадий Орлов прокомментировал свои слова о нападающем "Ростова" и сборной Узбекистана Эльдоре Шомуродове, про которого ранее сказал, что хоть тот и "узбек, но его футбольный интеллект выше российских нападающих".
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Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
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В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

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С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
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Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
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Траты россиян на личный автомобиль выросли за год почти на четверть

В топ-5 городов среди миллионников с самыми большими средними чеками попали: Омск (1204 руб. за бензин), Ростов-на-Дону (5228 руб. за ремонт и техобслуживание), Санкт-Петербург (3709 руб. за запчасти и аксессуары), Пермь (2117 руб. за шиномонтаж и мойку), а также Москва со штрафами по 532 руб. При этом в компании отмечают повышение спроса на аренду машин сразу в 18 раз.
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В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку

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Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

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Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
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