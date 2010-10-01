Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВадим Васильев: «Головин завоевал любовь Жардима»

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» рассказал об отношениях полузащитника Александра Головина и главного тренера команды Леонадру Жардима.
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Хоккей

Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла

Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
RT на русском вчера в 13:34
Единоборства

Чемпион М-1 Богатов подписал контракт с UFC и обратился к Фергюсону

Чемпион М-1 в легком весе Роман Богатов сообщил о подписании контракта с федерацией UFC.
Матч ТВ 11:25
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Футбол

Аршавин: «Не согласен с Тедеско по Бакаеву и Зобнину»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, а также оценил перевод Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.
Sport24.ru 12:39
Происшествия

СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка

Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
Мойка78 09:49
Экономика

Украина одержала новую победу над «Газпромом»

Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru 06:49
Политика

На выборах в Испании победили социалисты

Новые Известия 01:27
Авто

Skoda представила Octavia нового поколения

В Праге состоялась официальная презентация Skoda Octavia четвертой генерации.
Движок 15:37
Происшествия

В Одессе разбили памятник бандеровцу

Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Кино

Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»

Popcornnews.ru 07:59
Политика

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»

Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России – заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Газета.Ru 14:11
Авто

Бюджетнику Datsun достанется пакет обновлений

SpeedMe 13:34
Происшествия

Матери с ВИЧ, кормившей ребенка грудью, оставили родительские права

Московский районный суд Петербурга не стал лишать родительских прав женщину, кормившую грудью своей ребенка, будучи ВИЧ-инфицированной.
Neva.Today 15:13
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Общество

Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте

Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК 14:56
Общество

Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019

Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Экономика

Индекс делового доверия в мире упал до минимума за 10 лет

Индекс делового доверия рухнул в начале четвертого квартала более, чем на восемь пунктов: с – 10,1 до – 18,8 по сравнению с тремя месяцами ранее, став самым низким показателем со второго квартала 2009 года, когда экономический кризис охватил почти все государства планеты.
Вести.Ru 09:56
Экономика

Первые миллионы Дарькина. Экс-губернатор Приморья принял решение

Сумма образована исходя из номинальной стоимости 200 обыкновенных акций, цена одной ценной бумаги составляет 175 тыс. руб. Это будут первые миллионы Дарькина со дня основания ПАО "Фонд ТИГР".
Konkurent.ru 08 ноября в 18:15
Авто

Названа предварительная стоимость нового кроссовера Genesis GV70

Что касается стоимости, то в начальной комплектации модель оценят в 40 тысяч долларов, а это около 2,55 млн рублей.
Tvoe-avto.com 11:44
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

ТАСС 09:06
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку

Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Kleo.ru 06:35
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Политика

Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок

Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.
Милосердие.ru 07:13
Технологии

WhatsApp начал блокировать пользователей

Популярный мессенджер WhatsApp начал массово блокировать обычных пользователей.
Evo-rus.com 09:17
Происшествия

В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми

На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
Российская газета 02:21
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская решили расстаться

Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания 00:41
Футбол

Непростое лицо: судьи ошибаются, даже когда не делают ничего

В Российской премьер-лиге продолжаются судейские скандалы: теперь участником одного из них стал арбитр, который сперва сделал вид, что не заметил оскорблений в свой адрес, а потом – что внезапно вспомнил то, чего не заметил.
МК-Спорт 08:10
Шоу-бизнес

Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой

StarHit.ru 10:00
Кино

На премию «Золотой глобус» претендует шесть российских фильмов

Свободная Пресса 08 ноября в 22:28
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Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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