Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» рассказал об отношениях полузащитника Александра Головина и главного тренера команды Леонадру Жардима.

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Футбол Аршавин: «Не согласен с Тедеско по Бакаеву и Зобнину» Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, а также оценил перевод Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.

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Происшествия В Одессе разбили памятник бандеровцу Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».

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