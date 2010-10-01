Футбол
Спорт-ЭкспрессВадим Васильев: «Головин завоевал любовь Жардима»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» рассказал об отношениях полузащитника Александра Головина и главного тренера команды Леонадру Жардима.
Читать в источнике
Оценить
Хоккей
Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла
Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
Единоборства
Чемпион М-1 Богатов подписал контракт с UFC и обратился к Фергюсону
Чемпион М-1 в легком весе Роман Богатов сообщил о подписании контракта с федерацией UFC.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Футбол
Аршавин: «Не согласен с Тедеско по Бакаеву и Зобнину»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, а также оценил перевод Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.
Происшествия
СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка
Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Политика
На выборах в Испании победили социалисты
Авто
Skoda представила Octavia нового поколения
В Праге состоялась официальная презентация Skoda Octavia четвертой генерации.
Происшествия
В Одессе разбили памятник бандеровцу
Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»
Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России – заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Авто
Бюджетнику Datsun достанется пакет обновлений
Происшествия
Матери с ВИЧ, кормившей ребенка грудью, оставили родительские права
Московский районный суд Петербурга не стал лишать родительских прав женщину, кормившую грудью своей ребенка, будучи ВИЧ-инфицированной.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Экономика
Индекс делового доверия в мире упал до минимума за 10 лет
Индекс делового доверия рухнул в начале четвертого квартала более, чем на восемь пунктов: с – 10,1 до – 18,8 по сравнению с тремя месяцами ранее, став самым низким показателем со второго квартала 2009 года, когда экономический кризис охватил почти все государства планеты.
Экономика
Первые миллионы Дарькина. Экс-губернатор Приморья принял решение
Сумма образована исходя из номинальной стоимости 200 обыкновенных акций, цена одной ценной бумаги составляет 175 тыс. руб. Это будут первые миллионы Дарькина со дня основания ПАО "Фонд ТИГР".
Авто
Названа предварительная стоимость нового кроссовера Genesis GV70
Что касается стоимости, то в начальной комплектации модель оценят в 40 тысяч долларов, а это около 2,55 млн рублей.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Политика
Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок
Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.
Технологии
WhatsApp начал блокировать пользователей
Популярный мессенджер WhatsApp начал массово блокировать обычных пользователей.
Происшествия
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Футбол
Непростое лицо: судьи ошибаются, даже когда не делают ничего
В Российской премьер-лиге продолжаются судейские скандалы: теперь участником одного из них стал арбитр, который сперва сделал вид, что не заметил оскорблений в свой адрес, а потом – что внезапно вспомнил то, чего не заметил.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой
Кино