Футбол
Спорт-ЭкспрессВадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
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Вадим Васильев: «Если Головин продолжит прогрессировать, его можно продать за 70-80 миллионов»
Спорт-Экспрессвчера в 11:00
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:03, Вашингтон
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Политика
Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM вчера в 21:46
Политика
Зеленский выставит на референдум продажу украинской земли иностранцам
"Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народом Украины на всеукраинском референдуме", - цитирует слова президента один из ресурсов незалежной.
ANNA-News вчера в 10:27
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
Газета.Ru вчера в 23:23
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова
Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
News.ru 10 ноября в 03:28
Политика
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Известия вчера в 21:55
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском вчера в 18:45
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Общество
Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы
Напомним, весной 2018 года главу компании KGL Investment Марию Лазареву осудили на 10 лет за якобы невыполненный госконтракт по созданию портового хаба.
Life.ru вчера в 13:31
Футбол
Тайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»
Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0).
Спорт-Экспресс вчера в 23:02
Экономика
В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
РИА Новости вчера в 07:45
Общество
Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку «самых пьющих стран мира», заняв седьмую строку этого антирейтинга.
Южный Федеральный вчера в 04:45
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости 10 ноября в 07:43
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Климовой
Фанаты заметили, что актер Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Екатериной Климовой.
Дни24 вчера в 12:23
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Армия и оружие
В Минобороны Украины оценили перспективы военного вторжения РФ
Глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что на текущий момент отсутствуют какие-либо риски военной агрессии со стороны Москвы.
ГЛАС.RU вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Высоцкая отказалась позировать на дорожке с коллегами по фильму «Грех»
Примечательно, что актриса не стала позировать на красной дорожке с коллегами по съемочной площадке, отказавшись от общей фотографии.
Телепрограмма вчера в 11:58
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания 10 ноября в 03:32
Шоу-бизнес
Врач сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Напомним, родные Анастасии Заворотнюк только недавно рассказали, что актриса действительно борется с болезнью.
Комсомольская правда вчера в 10:45
Футбол
Стала известна зарплата Слуцкого в «Витессе»
Сообщается, что такую зарплату в клубе согласились платить из-за успехов Слуцкого в ЦСКА и его работы в сборной России.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета вчера в 02:15
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Общество
От наличных денег полностью отказались 2% россиян
Большинство (89%) россиян предпочитают расплачиваться наличными, от расчета таким способом полностью отказались только 2% граждан, следует из опроса "Левада-Центр", опубликованном на сайте организации в понедельник.
Интерфакс вчера в 02:46
Футбол
Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
КП - Ростов-на-Дону 10 ноября в 08:27
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 23:01
Политика
Лавров в Ереване встретится с руководством Армении
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках официального визита в Армению встретится с президентом республики Арменом Саркисяном и премьер-министром страны Николом Пашиняном, а также проведет переговоры с главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном.
РИА Новости 10 ноября в 16:47
Спорт
ВАДА предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу
После доклада экспертов ВАДА озвучит рекомендации. Вероятно, «российским властям будет заявлено о несоответствии».
Взгляд.ру вчера в 19:58