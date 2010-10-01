Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.

Политика Тимошенко заявила о самой трагической неделе в истории Верховной рады Юлия Тимошенко предсказала Украине трагедию, которая случится на этой неделе, если Рада одобрит законопроект о продаже сельскохозяйственных земель.

Общество Назвавшего русский язык «клоачным» профессора Гусейнова поддержали Ассоциация писателей "Свободное слово" написала открытое письмо в поддержку профессора и преподавателя факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова после того, как комиссия ученого совета ВШЭ порекомендовала ему извиниться за публикацию о "клоачном" русском языке.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Авто Chery показала фото нового кроссовера Chery Tiggo 7 Китайский автомобильный гигант Chery поделился фотографиями новой версии паркетника Chery Tiggo 7. В свою очередь, официальный дебют долгожданной новинки состоится уже 22 ноября в рамках запланированного автосалона в Гуанчжоу.

Общество НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.

Гаджеты Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.

Политика Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.

Экономика Медведев проведёт совещание по стратегическому развитию и нацпроектам Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте правительства РФ.

Спорт «Спартак» не сыграет на турнире в США из-за проблем с визами Московский "Спартак" не примет участия в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Политика Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.

Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

Шоу-бизнес Фадеев отправляется в кругосветное путешествие с новыми артистами Максим Фадеев заявил в своем Инстаграме о том, что его продюсерский центр в полном составе, включая новых артистов, отправится в кругосветное путешествия.

Технологии WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.

Игры Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.

Происшествия Семья выпавшей из окна женщины с детьми не была неблагополучной Семья женщины, которая выпала вместе с детьми из окна девятого этажа дома Бабушкинского района Москвы, не являлась неблагополучной, сообщили в правоохранительных органах.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Футбол Непростое лицо: судьи ошибаются, даже когда не делают ничего В Российской премьер-лиге продолжаются судейские скандалы: теперь участником одного из них стал арбитр, который сперва сделал вид, что не заметил оскорблений в свой адрес, а потом – что внезапно вспомнил то, чего не заметил.

Политика Президент Боливии Моралес ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.

Происшествия В Одессе разбили памятник бандеровцу Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».

Политика СМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские правительственные документы.

Политика Шойгу прибыл в Египет для переговоров о военном сотрудничестве Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет, где запланировано проведение переговоров с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси.

Армия и оружие ВГТРК опровергла информацию об обстреле своих журналистов в ДНР Напомним, что недавно в Народной милиции ДНР заявили о том, что съемочная группа телеканала «Россия 24» подверглась обстрелу в поселке Ясное, а связь с ними установить не удается.