Футбол
Спорт-ЭкспрессВадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
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Происшествия
Появилось видео из квартиры доцента, обвиняемого в убийстве аспирантки
Петербургский дневник 09:49
Политика
Тимошенко заявила о самой трагической неделе в истории Верховной рады
Юлия Тимошенко предсказала Украине трагедию, которая случится на этой неделе, если Рада одобрит законопроект о продаже сельскохозяйственных земель.
Южный Федеральный 12:20
Общество
Назвавшего русский язык «клоачным» профессора Гусейнова поддержали
Ассоциация писателей "Свободное слово" написала открытое письмо в поддержку профессора и преподавателя факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова после того, как комиссия ученого совета ВШЭ порекомендовала ему извиниться за публикацию о "клоачном" русском языке.
Московский Комсомолец 04:55
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Авто
Chery показала фото нового кроссовера Chery Tiggo 7
Китайский автомобильный гигант Chery поделился фотографиями новой версии паркетника Chery Tiggo 7. В свою очередь, официальный дебют долгожданной новинки состоится уже 22 ноября в рамках запланированного автосалона в Гуанчжоу.
Faktom 07:22
Фигурное катание
Алексей Ягудин – о вере в Бога, конфликте с Плющенко и изменах. ЭКСКЛЮЗИВ
Программа «Ой, мамочки!» отправились в гости к Алексею Ягудину, чтобы пообщаться в домашней обстановке и познакомиться с большой семьей спортсмена.
МИР 24 10:20
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
ToDay News Ufa вчера в 13:31
Общество
НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка
Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.
РИА Новости 16:45
Гаджеты
Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году
Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Вести.Финанс 11:26
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ 13:01
Экономика
Медведев проведёт совещание по стратегическому развитию и нацпроектам
Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте правительства РФ.
REGNUM 00:32
Спорт
«Спартак» не сыграет на турнире в США из-за проблем с визами
Московский "Спартак" не примет участия в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
Life.ru вчера в 04:26
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия 11:43
Политика
Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США
Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.
Известия 16:58
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Фадеев отправляется в кругосветное путешествие с новыми артистами
Максим Фадеев заявил в своем Инстаграме о том, что его продюсерский центр в полном составе, включая новых артистов, отправится в кругосветное путешествия.
Вести Подмосковья 12:44
Технологии
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Происшествия
Семья выпавшей из окна женщины с детьми не была неблагополучной
Семья женщины, которая выпала вместе с детьми из окна девятого этажа дома Бабушкинского района Москвы, не являлась неблагополучной, сообщили в правоохранительных органах.
Вечерняя Москва 02:39
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Футбол
Непростое лицо: судьи ошибаются, даже когда не делают ничего
В Российской премьер-лиге продолжаются судейские скандалы: теперь участником одного из них стал арбитр, который сперва сделал вид, что не заметил оскорблений в свой адрес, а потом – что внезапно вспомнил то, чего не заметил.
МК-Спорт 08:10
Политика
Президент Боливии Моралес ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Происшествия
В Одессе разбили памятник бандеровцу
Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Политика
СМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские правительственные документы.
РИА Новости 17:04
Политика
Шойгу прибыл в Египет для переговоров о военном сотрудничестве
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет, где запланировано проведение переговоров с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси.
РЕН ТВ 16:16
Армия и оружие
ВГТРК опровергла информацию об обстреле своих журналистов в ДНР
Напомним, что недавно в Народной милиции ДНР заявили о том, что съемочная группа телеканала «Россия 24» подверглась обстрелу в поселке Ясное, а связь с ними установить не удается.
ГЛАС.RU 10:05
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07