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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВадим Васильев подтвердил, что к нему обращались из «Спартака»

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Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью программы «Инсайдеры» рассказал, что к нему обращались по поводу работы в «Спартаке». Однако, по его словам, до конкретики дело не дошло — Напрямую Федун не связывался, но из его окружения связывались люди, — отметил Васильев.
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Вадим Васильев подтвердил, что к нему обращались из «Спартака»

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