Футбол
Спорт-ЭкспрессВадим Васильев подтвердил, что к нему обращались из «Спартака»
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью программы «Инсайдеры» рассказал, что к нему обращались по поводу работы в «Спартаке». Однако, по его словам, до конкретики дело не дошло — Напрямую Федун не связывался, но из его окружения связывались люди, — отметил Васильев.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Происшествия
В Финляндии возбудили дело о контрабанде волков из России
В Финляндии возбудили уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов.
Мойка78 07:10
Футбол
Дзюба попросил создать петицию о своем отмененном голе
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» призвал болельщиков создать петицию с требованием засчитать один из его двух голов в зачет казанского клуба.
РБК 19:25
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru 10:36
Политика
Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известия 16:22
Кино
Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Наука
Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек
По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском 20:16
Спорт
Старт прогресса. Челябинцы приняли участие в «Цифровом забеге»
В Челябинском забеге приняли участие около ста человек, среди которых были именитые спортсмены, политики, а также представители теле и радио индустрии.
ГТРК Южный Урал 05:23
Экономика
«Сургутнефтегаз» ввел в Якутии Ленское месторождение
ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 02:31
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Энергетика
Цены на нефть растут на открытии торгов
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
Газета.Ru вчера в 01:47
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Культура
Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского
Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
Gazeta.SPb 07:57
Политика
Более 13 млн венесуэльцев подписали петицию в защиту суверенитета
Свыше 13 миллионов жителей Боливарианской Республики оставили свои подписи под петицией в защиту суверенитета страны и против экономических санкций со стороны США.
Российская газета 20:01
Здоровье
ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 14:01
Космос
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета 19 сентября в 07:18
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух случаев суицида проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro вчера в 04:57
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM вчера в 04:42
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец подает в суд на Россию
Житель Британии Чарли Роули, пострадавший в 2018 году от нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери, намеревается подать в суд на Россию.
Газета.Ru 20:44
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Экономика
ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией
Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС вчера в 05:19
Происшествия
Под Антальей перевернулся автобус с российскими туристами
Туристический автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья. Как сообщает CNN Turk, в нем находились 16 человек.
РБК 12:22
Происшествия
Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи
Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого в убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.
REGNUM 14:23