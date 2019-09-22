Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВадим Васильев подтвердил, что к нему обращались из «Спартака»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью программы «Инсайдеры» рассказал, что к нему обращались по поводу работы в «Спартаке». Однако, по его словам, до конкретики дело не дошло — Напрямую Федун не связывался, но из его окружения связывались люди, — отметил Васильев.
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Бывший вице-президент «Монако» рассказал о спартаковских слухах

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Вадим Васильев — о возможном назначении на пост гендиректора «Спартака»: «До конкретики не дошло»

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Васильев: «„Спартак“? Готов был ехать в Россию, но под определённые полномочия и конкретный проект»

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Sport24.ru15:32

Васильев рассказал о переговорах со «Спартаком»

Советский спорт16:16

Вадим Васильев подтвердил, что к нему обращались из «Спартака»

Спорт-Экспресс15:27
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Происшествия

В Финляндии возбудили дело о контрабанде волков из России

В Финляндии возбудили уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов.
Мойка78 07:10
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Дзюба попросил создать петицию о своем отмененном голе

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» призвал болельщиков создать петицию с требованием засчитать один из его двух голов в зачет казанского клуба.
РБК 19:25
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru 10:36
Политика

Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
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Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
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Наука

Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника

МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Общество

В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек

По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
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Спорт

Старт прогресса. Челябинцы приняли участие в «Цифровом забеге»

В Челябинском забеге приняли участие около ста человек, среди которых были именитые спортсмены, политики, а также представители теле и радио индустрии.
ГТРК Южный Урал 05:23
Экономика

«Сургутнефтегаз» ввел в Якутии Ленское месторождение

ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.
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Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
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Цены на нефть растут на открытии торгов

Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
Газета.Ru вчера в 01:47
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа

«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Волейбол

Сборная России победила Грецию на чемпионате Европы по волейболу — 3:0

Чемпионат 12:57
Культура

Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского

Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
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Политика

Более 13 млн венесуэльцев подписали петицию в защиту суверенитета

Свыше 13 миллионов жителей Боливарианской Республики оставили свои подписи под петицией в защиту суверенитета страны и против экономических санкций со стороны США.
Российская газета 20:01
Здоровье

ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
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Космос

На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение

Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета 19 сентября в 07:18
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru вчера в 04:12
Общество

Правила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух случаев суицида проводится проверка.
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Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК 14:18
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
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Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM вчера в 04:42
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец подает в суд на Россию

Житель Британии Чарли Роули, пострадавший в 2018 году от нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери, намеревается подать в суд на Россию.
Газета.Ru 20:44
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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Экономика

ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС вчера в 05:19
Происшествия

Под Антальей перевернулся автобус с российскими туристами

Туристический автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья. Как сообщает CNN Turk, в нем находились 16 человек.
РБК 12:22
Происшествия

Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи

Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого в убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.
REGNUM 14:23
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Вадим Васильев
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Потомственный российский дипломат, спортивный деятель, бизнесмен. Бывший вице-президент футбольного клуба «Монако».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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