Общество
РИА НовостиВайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за болей в груди через несколько часов после того, как он получил 23 года тюрьмы за преступления сексуального характера, передает CNN со ссылкой на его представителя Иуду Энгельмайера.
Читать в источнике
Оценить589
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:48, Ашберн
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
Общество
В охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля
В Италии для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 прекращается вся торговля, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Здоровье
Минздрав назвал реальные зарплаты врачей в Челябинской области
По словам министра, средняя зарплата врачей в регионе составляет 70 тысяч 368 рублей.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии
Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам с целью предотвращения распространения коронавируса.
Общество
Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку
Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибла семья из 5 человек
В населенном пункте Казачинское Иркутской области при пожаре в жилом доме погибла семья из 5 человек, включая троих детей, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Армия и оружие
Ирак осудил обстрел американской военной базы
Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24".
Хоккей
«Салават Юлаев» вышел в следующий круг Кубка Гагарина
Уфимский "Салават Юлаев" обыграл омский "Авангард" и вышел в следующий круг Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Культура
На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»
Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Политика
Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Общество
В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Политика
Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву
Пока неизвестно, кто представит США. Президент США Дональд Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву.
Футбол
У защитника «Ювентуса» выявлен коронавирус
Авто
Российская обновленная Hyundai Creta подорожала
Автопроизводитель Hyundai выводит на рынок нашей страны особую версию модели Creta – Би*2. Она разработана в сотрудничестве с группой Би-2.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Футбол
Матчи РПЛ в Москве смогут посетить не более 5000 человек
Как сообщает пресс-служба Лиги, до 10 апреля 2020 года на матчи на территории Москвы будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.
Экономика
Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса
Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
Политика
В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Общество
Названа одна из причин быстрого распространения коронавируса
В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 является поводом для того, чтобы люди поняли, как важно следить за личной гигиеной и регулярно мыть руки.
Общество
Дорогую недвижимость дочери и внука Назарбаева арестовали в Лондоне
Игры
Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.