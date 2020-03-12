Общество

РИА НовостиРИА НовостиВайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за болей в груди через несколько часов после того, как он получил 23 года тюрьмы за преступления сексуального характера, передает CNN со ссылкой на его представителя Иуду Энгельмайера.
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Харви Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

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РЕН ТВвчера в 09:58

Приговоренного к 23 годам Вайнштейна госпитализируют из-за проблем с сердцем

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Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

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Приговоренного к 23 годам тюрьмы Харви Вайнштейна госпитализировали

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Харви Вайнштейн досмотрит жизнь в тюрьме

Коммерсантъвчера в 13:59

Осужденного на 23 года Вайнштейна госпитализировали из-за проблем с сердцем

Lenta.ruвчера в 21:15
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

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В охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля

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Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
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Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
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Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

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Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам с целью предотвращения распространения коронавируса.
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Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку

Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.
REGNUM 10 марта в 21:59
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В Иркутской области при пожаре погибла семья из 5 человек

В населенном пункте Казачинское Иркутской области при пожаре в жилом доме погибла семья из 5 человек, включая троих детей, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
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Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Коммерсантъ вчера в 10:44
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
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Ирак осудил обстрел американской военной базы

Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24".
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Комсомольская правда 09 марта в 01:39
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Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

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Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

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В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия вчера в 08:17
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Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:42
Политика

Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву

Пока неизвестно, кто представит США. Президент США Дональд Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву.
Мой Брянск 10 марта в 07:29
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У защитника «Ювентуса» выявлен коронавирус

Известия вчера в 18:58
Авто

Российская обновленная Hyundai Creta подорожала

Автопроизводитель Hyundai выводит на рынок нашей страны особую версию модели Creta – Би*2. Она разработана в сотрудничестве с группой Би-2.
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Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
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Матчи РПЛ в Москве смогут посетить не более 5000 человек

Как сообщает пресс-служба Лиги, до 10 апреля 2020 года на матчи на территории Москвы будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.
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Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
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В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
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В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 является поводом для того, чтобы люди поняли, как важно следить за личной гигиеной и регулярно мыть руки.
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Общество

Дорогую недвижимость дочери и внука Назарбаева арестовали в Лондоне

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Игры

Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»

Красная весна вчера в 15:54
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АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
ТАСС вчера в 01:29
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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