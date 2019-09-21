Политика
Газета.RuВакарчук объяснил, почему предпочел концерт заседанию в Раде
Народный депутат Верховной Рады от партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук рассказал, почему предпочел концерт заседанию в Раде. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве.
ТАСС вчера в 06:34
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Футбол
Эксперты верят в победу «Интера» в «Миланском дерби»
Ну что, четвертый тур Серии А дарит нам незабываемое «Миланское дерби». Естественно, что данный поединок является центральным матчем тура.
ODDS.ru вчера в 00:34
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Происшествия
В Бурятии задержали шамана, который шел в Москву изгонять Путина
МонаВиста 19 сентября в 06:45
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Политика
В МИД России прокомментировали ситуацию с RT и Sputnik во Франции
Заместитель директора ДИП МИД России Максим Буякевич оценил ситуацию с RT и Sputnik во Франции.
RT на русском 02:51
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Путешествия
В Иркутской области ограничили туризм на Байкале
Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.
Интерфакс вчера в 07:41
Здоровье
В Минздраве рассчитали ежедневную безопасную дозу алкоголя
Специалист Центра медицинской профилактики министерства здравоохранения Краснодарского края Александр Горячев рассказал о реальном влиянии алкоголя на человеческий организм.
Кубанские новости 19 сентября в 00:27
Наука
OpenAI обучает ИИ командной работе в игре в прятки
В своей новой статье, опубликованной исследователями из некоммерческой организации OpenAI, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта и прославившейся победой над чемпионами мира в компьютерной игре Dota 2, учёные описывают как агенты, контролируемые искусственным интеллектом, обучались как изощрённее искать и прятаться друг от друга в виртуальной среде.
3DNews 19 сентября в 13:33
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
Армия и оружие
Иран предупредил о намерении «сбивать любой вторгшийся беспилотник»
Иран будет сбивать любые беспилотники, которые нарушат воздушное пространство страны, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
RT на русском 03:54
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
В России начались официальные продаж новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max, представленных Apple 10 сентября.
Моллы.Ru вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер вчера в 07:43
Футбол
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил карьеру в 31 год
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил профессиональную карьеру в 31 год.
Чемпионат 02:58
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском 19 сентября в 05:49
Происшествия
Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил агентству ТАСС, что два сотрудника Росгвардии покончили с собой за один день.
Московский Комсомолец 04:18
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
RT на русском вчера в 14:19
Авто
Узбекский Ravon вернулся на автомобильный рынок России
Узбекский бренд Ravon вернулся на рынок России, официальные дилеры уже открыли продажи трех моделей марки.
iReactor 03:36
Общество
В Госдуме рассказали, когда финансово выгоднее уходить в отпуск
В плане денежной прибыли наиболее выгодно уходить в отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней.
Парламентская газета вчера в 16:44
Гаджеты
В Сети опубликовали видео с демонстрацией работы кнопочного телефона Nokia с Android
В Сети опубликовали видео, демонстрирующее работу кнопочного телефона Nokia с Android.
Актуальные Новости 03:16
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности
Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости вчера в 07:32