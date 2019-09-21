Народный депутат Верховной Рады от партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук рассказал, почему предпочел концерт заседанию в Раде. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Вакарчук объяснил, почему предпочел концерт заседанию в Раде

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