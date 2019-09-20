Политика

РЕН ТВРЕН ТВВакарчук объяснил, почему выбрал концерт, а не заседание в Раде

Народный депутат Верховной рады Святослав Вакарчук рассказал, почему предпочел концерт заседанию парламента. По его словам, выступление на концерте в Минске не является нарушением, поскольку украинская конституция не запрещает депутату заниматься творческой деятельностью, сообщает "Газета.ру".
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Святослав Вакарчук
Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью.
— Святослав Вакарчук, украинский политикLenta.ru 03:28
с чего всё началось
«Конституция Украины разрешает народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью», — заявил
 Вакарчук.
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