Политика
РЕН ТВВакарчук объяснил, почему выбрал концерт, а не заседание в Раде
Народный депутат Верховной рады Святослав Вакарчук рассказал, почему предпочел концерт заседанию парламента. По его словам, выступление на концерте в Минске не является нарушением, поскольку украинская конституция не запрещает депутату заниматься творческой деятельностью, сообщает "Газета.ру".
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Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью.
— Святослав Вакарчук, украинский политикLenta.ru 03:28
с чего всё началось
«Конституция Украины разрешает народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью», — заявил Вакарчук.Украина.ру08:51
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
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