с чего всё началось

Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью.

Народный депутат Верховной рады Святослав Вакарчук рассказал, почему предпочел концерт заседанию парламента. По его словам, выступление на концерте в Минске не является нарушением, поскольку украинская конституция не запрещает депутату заниматься творческой деятельностью, сообщает "Газета.ру".

Вакарчук объяснил, почему выбрал концерт, а не заседание в Раде

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