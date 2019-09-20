Народный депутат Верховной рады Святослав Вакарчук рассказал, почему предпочел концерт заседанию парламента. По его словам, выступление на концерте в Минске не является нарушением, поскольку украинская конституция не запрещает депутату заниматься творческой деятельностью, сообщает "Газета.ру".

Вакарчук объяснил, почему выбрал концерт, а не заседание в Раде

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